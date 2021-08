ARC Hartbergerland Rallye: Kevin Raith happy mit P4

Die OBM Hartbergerland Rallye ist geschlagen und kann von Kevin Raith im persönlichen Erfolgsordner abgelegt werden. Mit Copilot Christoph Wögerer hat der Steirer das Ziel sowohl mit dem Auto und damit auch sein eigenes erreicht. Das Podium des dritten Staatsmeisterschaftslaufs wurde mit dem 4. Platz zwar knapp verpasst, war aber in diesem Fall gar nicht so wichtig.



„Nach dem Ausfall vor 14 Tagen in Weiz, ist für mich im Vordergrund gestanden, das Vertrauen ins Fahrzeug wiederzufinden. Daher habe ich auch sicher nicht das allerletzte Hemd riskiert“, sagt der 27-jährige Familienvater aus Obergreith bei Weiz.



Hinter Kevin Raith liegt ein von den Bedingungen her sehr abwechslungsreiches Wochenende. „Es hat hier bei den vielen neuen Streckenabschnitten rund um Hartberg von sehr nass und sehr rutschig bis trocken und griffig alles gegeben, daher war nicht nur der fahrerische Aspekt von Bedeutung, sondern auch die Wahl der Reifen. Und hier haben wir im Zusammenspiel mit dem ZM-Racing-Team, das unseren Ford Fiesta Rally2 wieder super betreut hat, sehr vieles richtig gemacht. Also kann ich mit gutem Gewissen auch ein gutes Resümee ziehen.“



Am Ende steht dann auch noch eine Auszeichnung für Kevin Raith. Den Titel als „Bester Steirer der Rallye“ darf er aus Hartberg verdientermaßen mitnehmen und zumindest auch in den regionalen Medien dementsprechend genießen.