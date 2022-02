Alpe Adria Rally Cup 2022

In einer Aussendung des Alpe Adria Rallye Cup heißt es:

Dank eines langjährigen Sponsors ist der Preisgeldtopf nun so gefüllt ist, wie noch nie zuvor.



Das Preisgeld Konzept: Nach dem Motto, „mehr Konkurrenz, mehr Ehre“, hoffen wir in der Saison 2022, mit unserem neuen Preisgeldkonzept wieder mehr Teams für AARC/AART gewinnen zu können. Soll heißen: Je mehr Starter, desto mehr Preisgelder werden ausgeschüttet!

€ 8.000.- bis € 24.000.- stehen zur Verfügung. ALLES IST MÖGLICH!

Also bringt befreundete Teams mit zum AARC/AART und jeder kann mehr gewinnen!



Das Startgeld Konzept: Neben den hohen Preisgeldern bieten wir unseren Teams auch wieder die gewohnt hohen Nenngeldermäßigungen bei allen Rallyes im In- und Ausland an.



Das Auswahl Konzept:Wir bieten 7 Rallyes an, wobei nur die besten 5 Ergebnisse in die Endwertung kommen.

• Dies sorgt für Chancengleichheit bei Teams mit kleinerem Budget, da nicht alle Veranstaltungen gefahren werden müssen.

• Dies gibt allen Teams die Möglichkeit auch noch andere Veranstaltungen bestreiten zu können, ohne die Chance auf einen Sieg bei AARC oder AART zu riskieren,

denn auch nur 4 Rallyes haben schon öfter für den Gesamtsieg gereicht!

• Dieses Konzept sorgt zudem für eine gewisse Wertungssicherheit, im Falle eventueller Corona bedingten Absagen von Veranstaltungen.

Alle Details zum Reglement 2022, den Nenngeldermäßigungen, den Preisgeldern, der Einschreibegebühr (Mitgliedsbeitrag) und dem Rallye-Kalender findet Ihr auf unserer Homepage unter: www.alpeadriarallyclub.eu

Auch die Online-Nennung ist ab sofort möglich!!!!



Für alle Teams, die auchj in der Austrian Rallye Challenge antreten: Das Nenngeld für Austrian Rallye Challenge (ARC) wird vom Alpe Adria Rally Club bezahlt! Eingeschriebenen Teams der ARC, erhalten also einen Rabatt von € 120.- auf die Mitgliedsgebühr bei AARC/AART (ausgenommen Copiloten)



Es würde uns freuen, Dich in der Alpe Adria Rallye Familie begrüßen zu können! Organisation: W.&A.Troicher,

Race Direktor: Helmut Schöpf,

Direktor Italien/Slowenien: Roland Gratl & Stefan Kinzl,

Direktor Kroatien: Andrea Weber