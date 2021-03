Blaufränkischland-Rallye: Motorline Rallye Live

Mit Charme und Authentizität die Rallye in die Fan-Wohnzimmer bringen...

Am Samstag wird mit der ersten Rallye seit Pandemiebeginn österreichische Rallye-Geschichte geschrieben - Motorline Rallye Live möchte die Fans bestmöglich informieren...

Unermüdlich kämpften Georg Gschwandner und sein Team vom MCL68 für die Durchführung der zweiten Ausgabe der Blaufränkischland-Rallye - auch unter Covid19-Vorgaben. Die Premiere dieser neuen Rallye rund ums burgenländische Deutschkreutz war ein großer Erfolg und kam in der Region unheimlich gut an - niemand ahnte, dass die Blaufränkischland-Rallye seit dem Pandemie-Ausbruch die bislang letzte Rallye war, die inÖsterreich abgehalten werden konnte. Bislang scheiterten sämtliche Versuche an - mitunter recht kurzftistig geänderten - Covid19-Vorgaben oder den damit verbundenen veränderten Voraussetzungen für die Veranstalter...



Der Hunger auf Rallye ist entsprechend groß - ein äußerst attraktives Starterfeld spricht Bände. Zuschauer waren aber trotz der Einsatzkraft der Veranstalter nicht möglich - Motorline Rallye Live wird wie im Vorjahr auf kostensparende Handtelefone setzen und versuchen, den Hightech mit Charme und Authentizität wettzumachen, gleich zwei Reporter werden von den Regroupingzonen berichten, dabei müssen aber auch virusbedingt gewisse Vorsichtsmaßnahmen erfüllt werden, es ist also auch Neuland für die motorline.cc-Redakteure Johannes Posch und Noir Trawniczek.



Der Einstieg erfolgt um 10.30 Uhr mit einem Live-Gespräch direkt an der Strecke mit Organisationsleiter Georg Gschwandner und AMF-Generalsekretär Michael Fehlmann, dazu sollen Live-Videobilder direkt von der Strecke die Herzen der Fans erfreuen. Im Anschluss gibt es wie gewohnt die Stimmen der Piloten in den Regroupingzonen und im Ziel.



Motorline Rallye LIVE am Samstag, 6 März:



10. 30 Uhr: Talk mit Georg Gschwandner (Orga-Chef Blaufränkischland-Rallye) und Michael Fehlmann(AMF) sowie Live-Bilder von der Strecke



11.15 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP4



14.40 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP6



16.55 Uhr: Stimmen der Piloten vor dem Ziel