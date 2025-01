Der schwedische Rallye-Pilot Oliver Solberg wurde mit einer fünfminütigen Zeitstrafe belegt, nachdem er bei der Rallye Monte-Carlo, dem Saisonauftakt zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2025, in der berühmten Fairmont-Haarnadelkurve der Formel-1-Strecke von Monaco einen Drift hingelegt hatte.



Der Vorfall ereignete sich nach der Siegerehrung der Rallye, als Solberg auf dem Weg zum Parc Ferme in der Haarnadelkurve des Grand Prix von Monaco vor Zuschauern einen Drift hinlegte. Diese wurde auf Videos festgehalten und im Internet veröffentlicht. Dieser Streckenabschnitt gilt als Verbindungsetappe, auf der die Rallye-Piloten ganz normale Verkehrsteilnehmer sind und sich an alle Regeln des Straßenverkehrs halten müssen.



Die Sportkommissare kamen zu dem Schluss, dass Solbergs Verhalten die Zuschauer hätte gefährden können, und verhängten eine Zeitstrafe von fünf Minuten.



Wie die Sportkommissare die Strafe begründen



In der Entscheidung der Sportkommissare heißt es: "Der Fahrer gab zu, vor den Zuschauern quer gefahren zu sein. Er entschuldigte sich für sein Fehlverhalten und fügte hinzu, dass er seiner Meinung nach keine gefährliche Situation geschaffen habe."



"Die Sportkommissare haben den Fall eingehend untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Einfahrt des Fahrers des Fahrzeugs Nr. 20 in die Kurve im 'Drift-Modus' eine potenziell gefährliche Situation geschaffen hat, da sich in dieser Kurve viele Zuschauer befanden."



"Artikel 12.18 der Zusatzbestimmungen der 93. Rallye Monte-Carlo besagt, dass Show-Fahrten aufgrund des Mangels an geeigneten Orten überall strikt verboten sind. Die Rennkommissare haben daher entschieden, dass der Fahrer des Fahrzeugs mit der Startnummer 20 gegen die geltenden Bestimmungen verstoßen hat und haben die oben genannte Zeitstrafe verhängt."



Nicht der erste Vorfall dieser Art für Solberg



Sportlich bedeutete die Strafe für Solberg nichts. Der Sohn von Petter Solberg war bei seinem ersten Einsatz im Toyota GR Yaris Rally2 nicht für die WRC2-Klasse gemeldet. Er beendete die Rallye auf Gesamtrang 13.



Es ist nicht das erste Mal, dass Solberg wegen einer Showeinlage bestraft wird. Im Jahr 2023 erhielt er eine Zeitstrafe von einer Minute, nachdem er in Portugal Donuts gezeigt hatte. Das kostete ihn damals den Sieg in der WRC2-Klasse.



Auch Sebastien Ogier wurde 2022 für ein ähnliches Verhalten bestraft: Er erhielt eine Verwarnung und eine Geldstrafe von 1.500 Euro, nachdem er bei der Rallye Spanien vor dem Podium einen Drift hingelegt hatte.