ERC, Rallye Polen: Vorschau

Am kommenden Wochenende steigt die Rallye Polen als vierter Lauf zur Rallye-Europameisterschaft (ERC) - dort werden die beiden Spanier Efren Llarena, der Tabellenleader auf Skoda und sein Verfolger Nil Solans (VW) wohl am ehesten um den Sieg fighten. Simon Wagner und Gerald WInter, die nach zwei absolvierten Läufen in den ERC-Tabellen die Ränge neun (Piloten) und zehn (Copiloten) innehaben, werden an dieser Rallye nicht teilnehmen. Österreichs Rallyefans können sich dennoch freuen - denn es sind zwei Teams mit starkem Österreich-Bezug am Start.



Einmal mehr ist es Ilka Minor, der wir kräftig die Daumen drücken dürfen - ihre über 300 Rallyes umfassende Expertise ist nach wie vor gefragt. So hat sich Vaidotas Zala aus Litauen an die in Wien lebende Kärntnerin gewandt - der 35-jährige, dessen Facebook-Profil einen interessanten, jedenfalls mit viel Humor gesegneten Piloten präsentiert, bestreitet in Polen seinen dritten ERC-Lauf - im Rallyesport ist Zala seit 2011 vertreten, er ist auch im Offroad Rally Sport zuhause.

Am Montag wurde ein erster gemeinsamer Test in einem Skoda Fabia rally2 evo unternommen, Ilka Minor berichtet: „Wir sind abgesehen von etwas Schriebtraining zum ersten Mal gemeinsam gefahren und er hat sich gleich voll auf meine Ansage verlassen, wir sind gleich einmal flatout unterwegs gewesen.“ Welche Platzierung ist dem litauisch-österreichischen Duo zuzutrauen? Ilka sagt: „Die Top 5 schafft er schon...“



Auch in der ERC4 ist ein heimisches Team am Start: Das ADAC Opel Rally Junior Team, hinter dem STARD, das Team von Manfred Stohl steckt, setzt zwei Opel Corsa rally4 ein - am Steuer der Sieger des vorjährigen Opel e Rally Cup, Laurent Pellier und Luca Waldherr, der wieder auf Copilotin Claudia Maier vertraut.