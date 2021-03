FIA Rally Star: Ein Österreicher ist fix dabei!

Lasst euch diese Chance nicht entgehen!

Austrian Motorsport sucht gemeinsam mit der FIA im Zuge der Nachwuchssichtung "FIA Rally Star" weltweiten Rallye-Nachwuchs, auch ein Kandidat/eine Kandidatin aus Österreich ist fix für das Continental Final gesetzt. Hier erfahrt ihr, wie die Teilnahmebedingungen aussehen und was ihr tun müsst, um die Chance auf eine JWRC-Karriere zu wahren.

Wer träumt nicht von einem Cockpit in der Junior-WRC mit der Chance, eines Tages vielleicht im Konzert der ganz Großen mitzuspielen? Mit der #RallyAtHome Challenge im Zuge des FIA Rally Star könnte dieser Traum nun ein Stück realer werden. Wer zwischen 17 und 26 Jahren alt ist (Stichtag 1. Jänner 2021) und ein Händchen für Rallye-Spiele auf der Konsole oder dem PC hat, der sollte nun gut aufpassen! Über insgesamt sieben Challenges – das Europa-Finale ist für 20. Juni 2021 geplant – haben Mädchen und Burschen die Möglichkeit, ihr Können in insgesamt acht Läufen (gilt in Europa) unter Beweis zu stellen und eine digitale Talentprobe abzugeben. Der nächste Lauf startet bereits am 13. März!



Voraussetzung zur Teilnahme ist das Game "WRC9". Dort lässt sich ein DLC-Plugin installieren (für einmalig 10 Euro) und dann kann es auch schon losgehen. Gefahren wird dabei weltweit unter identen Bedingungen und mit dem identen Fahrzeug, einem Ford Fiesta Rally3. Die jeweilige Strecke darf maximal 100 Mal trainiert werden, in fünf gezeiteten Versuchen geht es dann um eine möglichst schnelle Zeit. Falls jetzt Aufschreie kommen, dass das ja völlig unrealistisch sei: Natürlich ersetzt das Game keine Fahrt in einem echten Rallyeauto, physische Ausscheidungsbewerbe sind aktuell aber so gut wie unmöglich. Und: Auch Ehrgeiz ist eine wichtige Zutat für einen erfolgreichen Motorsportler und den kann man auch in den Challenges unter Beweis stellen.



Gewinnspiel

Motorline.cc verlost insgesamt drei WRC9-Games für PS4 und Xbox One, die ersten Drei, die uns eine Mail mit Namen und Adresse an redaktion@motorline.cc senden, bekommen je ein Spiel.



Wer kommt ins Finale?

Der direkteste Weg ist es, eine der Challenges für sich zu entscheiden. Da man aber gegen Spieler aus ganz Europa antritt, kein leichtes Unterfangen. Jedes teilnehmende Land – darunter auch Österreich mit der AMF (Austrian Motorsport Federation) – kann darüber hinaus einen weiteren Starter bzw. eine weitere Starterin entsenden. Ausschlaggebend dafür sind entsprechend gute Zeiten im Österreich-Vergleich bei den einzelnen Läufen.



Da die FIA echte Nachwuchstalente sucht, sind erfahrenere MotorsportlerInnen NICHT zugelassen. Dazu zählen FahrerInnen, die



- bereits in der Rallye-WM teilgenommen haben

- in den Top-20 eines Gesamtklassements einer nationalen FIA-Meisterschaft oder -Trophy gelandet sind

- von einem Hersteller oder Importeur unterstützt worden sind bzw. werden

- einen Top-Ten-Platz in einer nationalen Meisterschaft erzielt haben

- unter den Top-5 eines etablierten Herstellercups oder einer Hersteller-Trophy gelandet sind