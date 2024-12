Hyundai hat Adrien Fourmaux und dessen Beifahrer Alexandre Coria für die WRC-Saison 2025 verpflichtet. Die beiden Franzosen werden alle 14 Rallyes in einem dritten i20 N Rally1 bestreiten. Sperrspitzen bleiben Weltmeister Thierry Neuville mit Beifahrer Martijn Wydaeghe sowie Ott Tänak und Beifahrer Martin Järveoja.



Offen ist, wie mögliche Einsätze eines vierten Autos aussehen werden. Esapekka Lappi hat in der abgelaufenen Saison in Schweden gewonnen. Routinier Dani Sordo eroberte zwei Podestplätze und Andreas Mikkelsen sammelte ebenfalls Punkte für die Markenwertung.



Allerdings hat Hyundai in einem spannenden Finale in Japan die Markenweltmeisterschaft um lediglich drei Punkte an Toyota verloren. Das ist auch ein Grund für die Verpflichtung von Fourmaux sowie den Plan, dass er alle Läufe bestreiten wird.



Denn der 29-Jährige zeigte seine beste Saison mit M-Sport Ford. Fünfmal war Fourmaux Dritter, zweimal Vierter und einmal Fünfter. Platz fünf in der Fahrerweltmeisterschaft unterstrich seine konstante Performance.



Der Plan von Hyundai ist klar. Mit Neuville, Tänak und Fourmaux will man im kommenden Jahr auch die Markenweltmeisterschaft gewinnen. Hyundai wollte schon Ende 2023 Fourmaux von M-Sport verpflichten, aber erst jetzt klappte das Vorhaben.



"Wenn man sich dieses Jahr ansieht, und es war ein gutes Jahr, aber wir haben die Marken-WM ganz knapp verloren", sagt Hyundai-Motorsportchef Cyril Abiteboul gegenüber der englischen Edition von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com.



"Wenn wir uns die verschiedenen Herausforderungen im kommenden Jahr ansehen und speziell Toyota, die mit vier permanenten Autos einen großen Angriff starten, dann mussten wir mit einem dritten permanenten Auto eine etwas andere Herangehensweise wählen."



"Wir wollen, dass sich alle drei Mannschaften komplett fokussieren können. In diesem Kontext haben wir nun Adrien Fourmaux im Team." Das ist ein kompletter Strategiewechsel, denn normalerweise kamen im dritten Auto mehrere Fahrer zum Einsatz.



Die teilweise guten Ergebnisse von Lappi und Sordo zeigten, dass das auch funktionieren kann. Problematisch war allerdings, dass die Fahrer große Pausen zwischen ihren Einsätzen hatten. Das sorgte unter anderem bei Mikkelsen für Fehler.



"War unser Plan die beste Wahl? Vielleicht, vielleicht auch nicht", meint Abiteboul. "Ich glaube, wir dürfen unser Jahr nicht zu negativ bewerten. Wir haben den WM-Titel verpasst, aber dafür gibt es viele Faktoren und nicht unbedingt das dritte Auto."



Warum Hyundai auf Fourmaux setzt



Denn hätte Tänak zu Beginn des letzten Tages in Japan keinen Unfall gehabt und die Führung ins Ziel gebracht, dann wäre Hyundai wahrscheinlich auch Markenweltmeister gewesen. Mit dem Einsatz des dritten permanenten Fahrers will man prinzipiell für mehr Stabilität sorgen.



"Wenn man eine Entscheidung trifft, dann hofft man natürlich, dass es die richtige ist", so Abiteboul. "Wir wollen für mehr Stabilität in unseren Crews sorgen. Deshalb haben wir Adrien geholt."



"Er hat seine Karriere in den FFSA-Programmen sehr stark begonnen und war auch in seiner ersten WRC2-Saison sehr stark. Sicherlich gab es in seiner Karriere auch schwierige Phasen. Er hat das akzeptiert und auch Schritte zurück gemacht."



"Dann gab es jemandem, der ihm diesen Schritt zurück erlaubt hat. Ich spreche von M-Sport und von Malcolm Wilson, denn sie haben gesehen, dass ihn ihm mehr steckt. Wie Adrien diese Phase genutzt hat, ist ein klares Zeichen für seine Einstellung und Entschlossenheit."



"Er hatte jetzt ein exzellentes Jahr. Wenn wir auf das kommende Jahr blicken, dann ist er die richtige Wahl für uns", ist der Hyundai-Motorsportchef überzeugt. Fourmaux soll also dabei helfen, WM-Punkte für die Markenwertung zu sammeln.



Dürfte Fourmaux Rallyes gewinnen?



Aber dürfte der Franzose im direkten Duell gegen Neuville und Tänak auch gewinnen? Denn die beiden Stars sind natürlich auf die Fahrerweltmeisterschaft angesetzt. "Ich denke, es wird im nächsten Jahr zwei Teile geben."



"Unser erstes Ziel ist die Revanche und der Gewinn der Marken-WM. Das ist auf jeden Fall unsere Mission", steckt Abiteboul die Ziele ab. "Thierry und Ott wollen natürlich um die Fahrer-WM kämpfen."



"Wir wollen auf keinen Fall Adriens Momentum aufhalten. Da er einige Male auf dem Podest war, ist klar, dass sein nächstes Ziel Siege sind. Aber das sehe ich erst für die zweite Saisonhälfte, wenn alles nach Plan verläuft."



Hyundai verfolgt außerdem den Plan, bei ausgewählten Rallyes ein viertes Auto einzusetzen. Klar ist zu diesem Zeitpunkt, dass Lappi, Sordo und Mikkelsen nicht viel hinter dem Steuer des i20 N Rally1 sitzen werden.



"Ich träume von einem vierten Auto, aber ich bevorzuge den Plan mit drei. Wenn wir ein viertes Auto einsetzen könnten, dann wäre ich glücklich. Aber das können wir jetzt noch nicht bestätigen", meint Abiteboul diesbezüglich.



"Wenn ich sage, dass ich von einem vierten Auto träume, dann habe ich sie [Lappi, Sordo, Mikkelsen] im Kopf. Ich habe die Zeit mit ihnen genossen, wir hatten sehr gute Momente und kann nur positiv über sie sprechen. Sollten wir ein viertes Auto haben, dann würde ich sehr gerne mit ihnen arbeiten."