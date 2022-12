In memoriam Christof Klausner

„Es wird ein Rückblick auf Chrissies Rallyeleben mit schönen Erinnerungen seiner Freunde“, freut sich Martin Passenbrunner auf den bevorstehenden Abend zu Ehren von Christof Klausner, am Donnerstag, den 15. Dezember ab 19 Uhr in der Braucommune Freistadt (Brauhausstraße 2, 4240 Freistadt). Martin war zuletzt Copilot von Christof - es werden sich einige seiner früheren Wegbegleiter an gemeinsam Erlebtes zurückerinnern, im Gespräch mit Reinhard Spitzer, der als Moderator durch den kurzweiligen Abend führt.



Einer der Gäste wird Ferdinand Staber sein - der über lange Zeit hinweg umtriebige, legendäre Obmann des Rallye Club Mühlviertel kann auf viele schöne Erlebnisse mit Christof Klausner zurückblicken. Schließlich hat die Karriere des Lenkradakrobaten im Jahr 2004 auf den kultigen Eis-Prüfungen rund um Freistadt ihren Ausgang genommen, seitdem bildeten Jännerrallye und Klausner Rallye Team eine Symbiose, dem gepflegten Driftwinkel zugetan.



Bühne frei für das Klausner Junior Rallye Team



Beim bevorstehenden großen Comeback der Jännerrallye (5. bis 7. Jänner 2023) wird das Christof Klausner Memorial einen einzigartigen Showblock bilden, in dem sich die Protagonisten in jene Lenkradakrobatik vertiefen werden, in der sich Klausner stets wie ein Fisch im Wasser fühlte. In seine großen Fußstapfen möchten langfristig auch David Gebesmayr und Simon Schreiner steigen, artgerecht wollen sie den Audi quattro pilotieren - das neu formierte Klausner Junior Rallyeteam wird sich an dem Abend dem interessierten Publikum vorstellen.



Neben den auch heute noch uneingeschränkt geliebten Boliden der „goldenen Rallyejahre“ wird es im Hof der Braucommune auch Zeitgenössisches zu bewundern geben, schon ab 18 Uhr können die Fahrzeuge im Rahmen einer gemütlichen Punschverkostung aus nächster Nähe betrachtet werden.

K4 Rally Team zeigt Neuzugang Manuel Wurm



Eines jedoch wird zunächst verhüllt bleiben - erst wenn später am Abend Manuel Wurm und sein Copilot Stefan Hackl ihr neues Auto der Öffentlichkeit präsentieren, werden die Hüllen fallen. Wurm/Hackl starten wie Johannes Keferböck und Ilka Minor 2023 für das K4 Rally Team, auch der schwarz-grüne ŠKODA FABIA rally2 evo des Jännerrallye-Siegers 2018 wird im Hof der Braucommune zugegen sein.



Manuel Wurm erklärt voller Vorfreude: „Es ist ein ganz neues Projekt - und wir konnten auch einen bekannten Sponsor in den Sport zurückbringen. Wer das ist, verraten wir eben bei dieser Präsentation - eines kann ich jedoch gleich vorweg sagen: Das Design unseres Autos ist richtig geil geworden.“ Dass er dieses Projekt im Rahmen des Abends zu Ehren von Christof Klausner vorstellen kann, freut Manuel ganz besonders: „Wer von uns kennt Christof Klausner nicht? Er war und ist stets ein Publikumsmagnet - Chrissie hat uns alle verzaubern können.“



„Chrissies“ Zauber & Charisma



Vom großen Zauber, dem unverwechselbaren Charisma des Christof Klausner, auf und aber auch neben den Sonderprüfungen, von Freistadt bis San Marino, werden an diesem Donnerstagabend verschiedene Zeitzeugen zu berichten haben - ob Copilot*in, Fahrerkollege, ehemaliges oder aktuelles Mitglied des Jännerrallye-Organisationsteams oder ganz einfach nur Fan oder Freund. Sie alle freuen sich auf einen bunt gemischten Abend, wie ihn ganz sicher auch Christof Klausner genossen hätte. Das Rallyeteam Klausner würde sich über möglichst viele Fans und Freunde in der Braucommune freuen, der Eintritt ist frei.