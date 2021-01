Jännerrallye 2021: Stimmungsvideo

Stimmungs-Video: Motosportvirus ist präsent, darf aber noch nicht ausbrechen....

Jännerrallye-Chef Georg Höfer zeigt Stimmungs-Videos von den „Geister-SPs“ der am Wochenende nicht stattgefundenen Jännerrallye 2021...

„So haben die Sonderprüfungen der Jännerrallye an jenen Tagen ausgesehen, an welchen die Jännerrallye 2021 vorgesehen war. Da jedoch 2021 (wegen der Coronaviruspandemie und der damit einhergehenden Verordnungen der österreichischen Bundesregierung, Ergänzung Redaktion) keine Rallyeautos im Einsatz waren, habe ich mich auf die Schlösser der Region fokussiert“, schreibt Jännerrallye-gGmbH-Boss Georg Höfer unter sein stimmungsvolles,leicht wehmütiges Video.



Nur wenige Zeilen darunter verstreut Höfer bereits Optimismus, was die nächstjährige Ausgabe der kultigen Rallye anbelangt: „Lasst uns alle hoffen, dass die Jännerrallye 2022 noch stärker zurückkehren wird.“



Und auch das „Motorsportvirus“ sollte noch in diesem Jahr endlich wieder ausbrechen dürfen...