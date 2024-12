Jännerrallye: Neubauer

In der aktuellen Nennliste der LKW FRIENDS on the road Jännerrallye, powered by WIMBERGER war der Tscheche Roman Burget auf einem Skoda 120S Rallye, mit der Startnummer 81 ordnungsgemäß innerhalb der offenen Nennfrist genannt. Leider musste er schon jetzt seinen geplanten Start absagen. Der Grund lag im technischen Bereich, es war jetzt klar, dass der Wagen bis zur administrativen Abnahme in Freistadt nicht rechtzeitig fertig gestellt werden kann. Dazu Roman Burget: „Schade, denn dieser Rallye-Klassiker zu Saisonbeginn ist vor allem dann, wenn Schnee liegt, immer ein echtes Vergnügen.“



So sehr man im Lager von Burget den Rückzug bedauert, so sehr freut dies das Siegerduo aus dem Jahre 2020, Hermann Neubauer / Bernhard Ettel, die nunmehr die Möglichkeit haben, mit einem Ford Fiesta Rally2-Boliden den Saisonauftakt in Freistadt mit der Startnummer 81 zu bestreiten. Dazu Hermann Neubauer: „Wir hatten ursprünglich gar nicht geplant die Jännerrallye zu fahren. Dann hat es aber einige positive Sponsorengespräche gegeben, so dass wir mit dem Veranstalter, dem RC Mühlviertel Kontakt aufgenommen haben und ihm mitgeteilt haben, dass wir möglicherweise doch noch dabei sein könnten. Dies aber nur dann, wenn das ZM-Racing-Team den in England befindlichen Motor rechtzeitig wieder zurückbekommt. Da diese Möglichkeit sehr unsicher war, haben wir nicht genannt, aber vom RC Mühlviertel telefonisch eine Zusage über den offiziellen Nennschluss hinaus bekommen. Außerdem hatte man für uns die Startnummer 4 in der Nennliste freigehalten. Da dieser Vorgang aber nicht ganz regelkonform ist und somit anfechtbar wäre, haben wir den Platz von Roman Burget, der rechtzeitig genannt hat, übernommen und mit Hilfe der Zustimmung der Austrian Motorsport Federation (AMF) dafür eine regelkonforme Zusage für die Nennung erhalten.“