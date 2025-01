Der zweimalige Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä muss seinen Fahrstil anpassen, um das volle Potenzial der neuen Hankook-Trockenreifen in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) auszuschöpfen.



Bei der Rallye Monte-Carlo hatte Rovanperä vor allem mit den neuen Slick-Reifen von Hankook zu kämpfen. Das südkoreanische Unternehmen hat in dieser Saison Pirelli als Reifenlieferant abgelöst.



"Ich denke, es ist ziemlich klar, dass mein gewohnter Fahrstil mit den Slick-Reifen nicht so gut funktioniert", sagt Rovanperä. "Wir hatten weder bei meinem Test noch bei der Rallye Devoluy im vergangenen Jahr wirklich saubere, trockene Asphaltstrecken. Es ist offensichtlich, dass mein natürlicher Fahrstil mit diesen Reifen nicht optimal ist."



Dementsprechend wurde die Rallye Monte-Carlo für den Finnen auch zu einer Art Test unter Wettbewerbsbedingungen. So berichtete Rovanperä am Freitagabend: "Wir haben ein paar kleine Änderungen am Set-up vorgenommen, die es am Nachmittag etwas besser gemacht haben, aber es hat noch nicht gereicht."



"Auf Schnee und mit Spikereifen sieht das Tempo gut aus, aber sobald wir Slicks aufziehen, wird es schwieriger", so der Finne. "Da müssen wir die Pace finden."



Ähnliche Schwierigkeiten hatte Rovanperä in Monte Carlo bereits bei der Umstellung auf das Rally1-Auto-Konzept 2022. Damals gelang es ihm jedoch, sich schnell anzupassen und am Ende Vierter zu werden, bevor er die Saison dominierte.



Auf die Frage, ob eine Lösung an diesem Wochenende möglich sei oder ob man mehr Zeit brauche, antwortet der Finne: "Natürlich haben wir das schon einmal geschafft [Monte Carlo 2022], aber damals ging es mehr um die Abstimmung des Autos. Hier fühlt sich das Auto gut an, aber die Frage ist, wie man mit den Reifen schnell ist."



Dass der Toyota GR Yaris Rally1 grundsätzlich gut mit den neuen Hankook Reifen harmoniert, beweisen Rovanperäs Teamkollegen Sebastien Ogier und Elfyn Evans, die die Plätze eins und zwei belegten, während Rovanperä als Vierter 54,3 Sekunden Rückstand aufweist.