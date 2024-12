Nach seiner Teilpause 2024 wird Kalle Rovanperä im kommenden Jahr wieder voll in die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) einsteigen - und das nach eigener Einschätzung als kompletterer Fahrer. Denn mit seinen Starts bei Rundstreckenrennen hat der zweifache WRC-Champion in diesem Jahr sein fahrerisches Repertoire erweitert.



"Ich habe in diesem Jahr viel über mich selbst gelernt - darüber, welche Dinge mir Spaß machen und was ich in meinem Leben machen möchte", erklärt Rovanperä gegenüber Autosport, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network. "Natürlich habe ich mich als Fahrer auch auf der Rundstrecke weiterentwickelt, und es gab viele positive Aspekte."



Nach seinem zweiten Titelgewinn 2024 bestritt Rovanperä nur noch sieben WM-Rallyes, von denen er vier gewann. Außerdem fuhr er einige Rennen im Porsche-Carrera-Cup Benelux und testete in Spielberg ein älteres Formel-1-Auto von Red Bull.



Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass der Finne vor dem Saisonstart der WRC 2025 in Monte Carlo (23. bis 26. Januar) bei den 24 Stunden von Dubai (10. bis 12. Januar) in einem GT3-Fahrzeug von Porsche an den Start gehen wird.



Auf die Frage, ob ihm die auf der Rundstrecke erworbenen Fähigkeiten bei den Asphalt-Rallyes in der WRC helfen könnten, antwortet er: "Das hoffe ich zumindest. Es kommt immer auf die Bedingungen an. Wenn es schmutzig ist und es viele Cuts gibt, ist es nicht wirklich wie auf der Rundstrecke. Aber bei einer supersauberen Rallye, wie es vielleicht auf den Kanarischen Inseln der Fall sein könnte, werde ich hoffentlich ein gutes Gefühl haben."



Zur Vorbereitung auf die Rallye Monte-Carlo nahm Rovanperä Anfang Dezember 2024 an der Rallye National Hivernal du Devoluy in Frankreich teil. Dabei fuhr er nicht nur einen Toyota GR Yaris Rally1 in der Spezifikation 2025 ohne Hybridsystem, sondern auch die neuen Reifen von Hankook. Das südkoreanische Unternehmen löst in der neuen Saison Pirelli als Reifenlieferant für die Königsklasse der Rallye-Weltmeisterschaft ab.



"Es war eine gute Veranstaltung mit idealen Testbedingungen", erklärt Rovanperä. "Wir haben wichtige Erkenntnisse für das nächste Jahr gewonnen, vor allem mit den neuen Hankook-Reifen. Das geringere Gewicht ohne Hybrid-System ist definitiv ein Vorteil - das Auto ist leichter und dadurch angenehmer zu fahren."