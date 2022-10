Keine Rallye St. Veit 2023

Wer dieser Tage die Website der Rallye St. Veit besuchen wollte, erhielt eine Fehlermeldung: „404 - Not found“. Ungewöhnlich, da die Internet-Seiten der heimischen Rallye-Veranstalter allesamt von einem Vollprofi betreut werden. Auf dem Facebook-Account von Peter Dürnwirth (PDF TV Kärnten) wird nun der traurige Hintergrund erklärt: Das Motorsport-Event Rallye St. Veit sei beendet, erfährt man dort - die Veranstalter Michael Uschan und Georg Wenghofer bestätigten demnach auch, dass der Veranstalterverein Sport- und Event Club St. Veit „mit sofortiger Wirkung aufgelöst“ wurde.



Zudem ist zu lesen: „Laut Vereinsobmann (Event & Rallye Club St. Veit) Michael Uschan, ist das Motorsportprojekt HIRTER St. Veit Rallye beendet. Grund ist die derzeitige finanzielle, politische- und organisatorische Situation, dass es dem Verein unmöglich macht, eine weitere Rallye 2023 durchzuführen, so Uschan weiter.“



Gegenüber motorline.cc bestätigte Michael Uschan die Hiobsbotschaft, deutete aber noch eine sehr kleine Hintertür an: „Wenn sich jemand finden würde, der mit uns gemeinsam die Veranstaltung stemmen möchte, wäre ich unter gewissen Umständen bereit, weiterzumachen.“ Er alleine jedenfalls sei dazu jedoch nicht in der Lage...



Man muss dabei stets bedenken, dass Rallye-Veranstalter nicht nur unendlich viel Zeit und Kraft in ihre Veranstaltungen investieren, sondern sie in der Regel auch mit ihrem persönlichen Vermögen für ein etwaiges Defizit haften. So bleibt also nur die vage Hoffnung, dass sich ein auf allen Ebenen potenter Co-Veranstalter findet, der die erfolgreiche Geschichte der Rallye St.Veit, die erst heuer ihr Debüt in der Rallye-Staatsmeisterschaft gab, um ein Kapitel verlängern möchte...