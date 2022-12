Limited Edition für Wiederaufbau

Wenn man über Rallyesport in Österreich spricht, kommt man an einem Namen nicht vorbei: Christof Klausner. Der Publikumsliebling und Drift-Spezialist war ein begnadeter und weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannter Motorsportler.

Ein tragischer Motorrad-Unfall riss ihn 2021 aus der Mitte des Lebens. Für viele ist und bleibt Christof Klausner eine Legende, nicht nur wegen seines spektaulären Fahrstils, auch wegen seines Autos.



Der Audi Quattro gilt in Österreich als Kult-Fahrzeug, seinen hat Christof selbst aufgebaut und bis zum Ende gefahren - es war sein persönliches Markenzeichen. Nun soll dieser "Ur Quattro" im Rahmen des Christof Klausner Memorial Projektes wieder aufgebaut werden - das Auto wurde 2020 bei einer Rallye komplett zerstört.



Das K4 Rally Team unterstützt dieses Projekt mit einer speziellen digitalen NFT Edition.



„Alle Fans können nun den Rallyeboliden in seinem legendären Design im Spiel K4 Rally kaufen und fahren. Es ist eine Hommage an einen wahren Driftspezialisten und einen sehr sympathischen Sportler“, sagt Johannes Keferböck vom K4 Rally Racing Team.



„Wollen Chrisi in der digitalen Welt weiterleben lassen“



Mit dem Erlös aus dem Verkauf des digitalen NFTs wird der Aufbau des "Ur-Quattro" unterstützt - und zwar zu 100 Prozent.



"Der Wiederaufbau von Chrisi's Quattro ist für unser Team und seine Freunde ein Herzenswunsch. Mit diesem NFT-Projekt hoffen wir Chrisi und seinen Quattro auch in der digitalen Welt weiterleben zu lassen. Die zusätzliche finanzielle Unterstützung hilft uns natürlich sehr, um das Projekt ‚Chrisi's Urquattro‘ fertigzustellen und auch danach lange am Leben erhalten zu können. Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei K4 Rally für diese einzigartige Unterstützung bedanken“, ergänzt das Rallyeteam Klausner.



Ab sofort kann der NFT auf der Spiele-Webseite erworben werden. Fans sollten allerdings schnell sein, denn die Auflage des Klausner-Quattro ist limitiert auf 1.000 Stück.



Alle Infos zu K4 Rally finden Sie hier: k4rally.io



Spielen und kaufen können Sie hier: game.k4rally.io