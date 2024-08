Mühlsteinrallye: Gastro-Tipps

Von den insgesamt 176 PilotInnen und CopilotInnen der Perger Mühlsteinrallye (10. August 2024) stammen 66 aus Oberösterreich. Manche von ihnen sind seit der ersten Ausgabe der Rallye im Jahr 2016 dabei. Viele von ihnen haben die Gemeinden der Perger Mühlsteinrallye (Schwertberg, Perg, Baumgartenberg, Naarn, Mitterkirchen, Saxen) kennen und lieben gelernt - so auch Simon Wagner und sein Team. Der nunmehr vierfache Staatsmeister, Copilot Sigi Schwarz und Vater Friedrich Wagner verraten ihre Gastro-Gehemimtipps bei der Perger Mühlsteinrallye.



„Eis-Spion“ schwärmt: „Grandiose Eisbecher - Natur pur“



Eis-Spione sind meist erfahrene PilotInnen, welche in einem Rallyeteam kurz vor dem Start der Sonderprüfung noch einmal über die Strecke fahren, um den Einsatzpiloten wichtige Veränderungen in der Beschaffenheit der Strecke mitzuteilen.



Doch der „Eis-Spion“ der Perger Mühlsteinrallye hat eine gänzlich andere Funktion - Friedrich Wagner, seines Zeichens Vater von Simon und Julian Wagner, der sich früher selbst als Rallyepilot versucht hatte, pilotiert gemeinsam mit Michael Gallistl einen Toyota GR Yaris als Vorausauto mit der Startnummer 00. Wagner erklärt: „Unsere Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass sich die Zuschauer in den entsprechenden Sicherheitszonen befinden - nur dann nämlich kann die Sonderprüfung gestartet werden.“



Was es im Fall von Fritz Wagner mit der Bezeichnung „Eis-Spion“ auf sich hat, ist leicht erklärt: Der Mauthausener kennt in der Region der Perger Mühlsteinrallye sämtliche Eis-Salons - und einer ist ihm besonders ans Herz gewachsen: Der Eis-Salon der Konditorei Stöger in Perg.



Voller Leidenschaft erklärt Wagner: „Der Chef der Konditorei Stöger erzeugt das Eis in Handarbeit - das ist ein wahrlich köstliches Eis aus den Produkten der Umgebung: Milch, Früchte, Naturjoghurt. Das sind die grandiosesten Eisbecher, die ich je erleben durfte. Am Tag vor der Rallye werden wir dort ganz sicher einkehren. Der Salon ist ein Bisschen versteckt - dort jedoch gibt es einen schattigen Gastgarten, in dem man das Eis in vollen Zügen genießen kann.“



Eis-Salon der Konditorei Stöger in Perg:

www.stoeger-konditorei.at/fasching/eissaison/



Copilotenlegende befiehlt: „Ab ins Pergwerk!“



Seit 1986 ist Sigi Schwarz fixer Bestandteil der heimischen Rallyeszene. 1997 krönte er sich mit Kris Rosenberger zum Österreichischen Rallye Staatsmeister. Am kommenden Wochenende wird Sigi wieder Simon Wagner durch die Perger Mühlsteinrallye navigieren, die beiden feierten bei den letzten drei Ausgaben der Rallye stets einen fulminanten Sieg und werden am Samstag, den 10. August einen vom ungarischen Eurosol Racing Team eingesetzten Skoda Fabia RS Rally2 mit der Startnummer 1 zünden.



Für die zahlreichen Fans der Perger Mühlsteinrallye hat Sigi Schwarz, selbst erfolgreicher Gastronom, einen dringlichen Tipp auf Lager - lachend „befiehlt“ er: „Ab ins Pergwerk! Dort wird man kulinarisch verwöhnt. Es gibt das Beste von Allem. Gutes Essen von Küchenchef Andi und eine tolle Getränkeauswahl, eine Bar und großartiges Sommerfeeling. Simon stärkt sich stets vor der Rallye im Pergwerk.“



Pergwerk in Perg:

pergwerk.at/



Pizza-Empfehlung vom Mühlstein-Dominator



Auch Skoda-Pilot Simon Wagner selbst hat eine Empfehlung: „In Schwertberg, gleich neben dem Fahrerlager ist das Ristorante La Vita. Da waren wir letztes Jahr und es gab schmackhafte Pizzen und auch eine sehr gute regionale Küche. Und sie haben ein perfektes Liefersystem, sie beliefern viele Firmen im Umfeld und man kann sich also auch eine Pizza liefern lassen.“



Ristorante La Vita in Schwertberg:

mavec.at/



Die 6 Gemeinden der Perger Mühlsteinrallye



Peter Medinger vom Rallye Club Perg, der die Perger Mühlsteinrallye organisiert, erklärt: „Generell gibt es in den sechs Gemeinden, die mit uns kooperieren sehr viele gute Lokale. Auf den Webseiten der Gemeinden gibt es neben Gastronomie-Empfehlungen auch weitere Tipps, wie man neben der Rallye eine gute Zeit verbringen kann.“



Besonderen Dank und eine allgemeine Empfehlung möchte Peter Medinger dem Mühlviertlerhof aussprechen: „Das ist die Familie Geirhofer, die sich eigentlich im Sommerurlaub befindet - sie haben für die Unterbringung unserer Mitarbeiter und Offiziellen den Urlaub unterbrochen, wofür wir sehr dankbar sind. Daher möchte ich den Mühlviertlerhof ganz allgemein empfehlen, auch wenn er während der Rallye geschlossen hat.“



Zu den Websites der sechs Rallye-Gemeinden:



Perg

www.perg.at/



Schwertberg

www.schwertberg.at/



Baumgartenberg?https://baumgartenberg.at/



Naarn

www.naarn.at/



Mitterkirchen

www.mitterkirchen.at/



Saxen

www.saxen.at/



Die 66 OÖ-Lokalmatadore auf einen Blick



