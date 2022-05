Mitropa Rally Cup 2022: Vorschau Opatija

So wird der Sieg in dieser Kategorie an einen der 13 anderen Fahrer gehen und so weiterhin für Spannung in der Meisterschaft sorgen. In der Kategorie für historische Fahrzeuge tritt der Führende in der Tabelle, der Italiener Rino Muradore, mit seinem Ford Escort RS1800 an. Auch in der Club-Championship geht Martin Kainz (DEU) als Tabellenführer an den Start. Für Spannung ist also gesorgt.



Die Teams starten im Stadtzentrum des Kurorts aus dem 19. Jahrhundert am Sonntag morgen um 8.00 Uhr und werden dort am Abend um ca. 18.00 Uhr auf der Zielrampe zurückerwartet. Die Gesamtstrecke der Rallye führt über 369 Kilometer.



Der Mitropa Rally Cup Kalender 2022

• Rebenland Rallye (AUT) 18. - 19. März 2022

• 44. Int. WeinbergerHolz Lavanttal Rallye (AUT) 08. - 09. April 2022

• Rally Opatija (HRV) 06. - 08. Mai 2022

• AMTK Rally Velenje (SVN) 26. - 28. Mai 2022

• Mecsek Rallye (HUN) 23. - 25. Juni 2022

• Rally Casentino (ITA) 15 - 16. Juli 2022

• Mahle 10. Rally Nova Gorica (SVN) 22. - 24. September 2022

• 58. 3?Städte?Rallye (DEU) 13. - 15. Oktober 2022

• Rally Cittá di Bassano (ITA) 28. - 29. Oktober 2022