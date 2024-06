Murtal-Rallye: Wetter & Rallye Radio

Ende gut, alles gut! Am Dienstagabend ist die zuletzt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtete und daher ebenso different kommentierte behördliche Genehmigung bei Veranstalter Willi Stengg eingetroffen. Jetzt heißt‘s also noch ein Mal schlafen, dann ist Rallye. Morgen, Freitag, wird es ernst. Die Punktejagd bei der ET KÖNIG Murtal Rallye 2024 wird um 14.20 Uhr mit der ersten Sonderprüfung auf dem Red Bull Ring eröffnet. Und dazu kommt ebenso gerade rechtzeitig noch ein meteorologischer Bonus. Denn glaubt man den Wettervorhersagen, dann besinnt sich der Juni darauf, dass er eigentlich ein Sommermonat ist und stellt just an den beiden Renntagen die Niederschläge ein. Zudem lassen die Wolken auch der Sonne wieder Platz und erwärmt sich nach kühlen Nächten zumindest am Tag wieder die Luft auf bis zu 26 Grad.



Schon der heute Abend um 18 Uhr auf dem Hauptplatz in Judenburg stattfindende Zeremonienstart, bei dem sämtliche Teilnehmer und Verantwortlichen der ET KÖNIG Murtal Rallye vom personifizierten Fachwissen Peter Bauregger vorgestellt werden, soll bei weit schönerem Wetter als am noch teils stark bewölkten Vormittag stattfinden.



Bis dahin haben die Teams ihre Besichtigungsfahrten beendet, ihre Schriebe erstellt und ihre Autos mit dem bestmöglichen Setup ausgestattet. Die Fans dürfen sich also nicht nur auf einen professionell abgehaltene Motorsportveranstaltung freuen, sondern auch auf die Geburtsstunde des verspäteten Frühsommers. Und wenn dieser nicht kommt, ist daran ausnahmsweise weder der Veranstalter schuld noch die Behörde, sondern einzig und allein . . . er



Die ET KÖNIG Murtal Rallye zählt als vierter Lauf zur österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft, zur 2WD-Staatsmeisterschaft, zur Achim Mörtl Junioren-Staatsmeisterschaft, zur Historischen Rallye-Staatsmeisterschaft, zum österreichischen Rallye Cup der AMF und Rallye Cup 2000, zur österreichischen Rallye Trophy, als erster Lauf zur Austrian Rallye Challenge sowie zur FIA CEZ Zone.



