OBM 1000 Hügel: Nach SP3

Bei nass-kühlen äußeren Bedingungen wurde heute im niederösterreichischen Krumbach das Saisonfinale in der österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft (ORM) 2024 gestartet. Die OBM Land der 1000 Hügel Rallye zählt auch als vorletzter Lauf zur Austrian Rallye Challenge (ARC).



Nach den drei Sonderprüfungen, davon zweimal die neue, mega-schwierige, weil enorm enge und winkelige SP Feistritz und einmal die Prüfung St. Peter, zeichnet sich das erwartet knappe Duell zwischen den beiden Favoriten Luca Waldherr (Citroen C3 Rally2) und Raimund Baumschlager (Skoda Fabia Rally2) ab. Momentan ist Lokalmatador Waldherr mit 3,5 Sekunden vorne.



Turbulent begann die Rallye für den einen oder anderen Piloten. So ist für Luca Pröglhöf, Christoph Zellhofer und Martin Fischerlehner zumindest der erste Tag schon wieder vorbei. Pröglhöf erwischte es wie im Vorjahr bereits auf SP 1, er kam von der Strecke ab und nicht ins Ziel. Zellhofer wurde das Opfer eines Lichtmaschinen-Defekts vor dem Start zur SP 2 an seinem Suzuki Swift ZMX. Damit muss der Cupsieger des letzten Jahres, auch wenn er morgen wieder starten wird, seine Titelverteidigung abschreiben. Und Fischerlehner überschlug sich auf der SP 2 St. Peter mit seinem Mitsubishi Evo VII, den er erst von Martin Kalteis erworben und völlig neu aufgebaut hatte.



Einen dramatischen Zweikampf liefern sich Lukas Dirnberger und Marcel Neulinger (beide Ford Fiesta ST) in der Junioren-Staatsmeisterschaft. Die beiden sind nur um einen einzigen Punkt getrennt. Im Moment hat Neulinger die Nase vorn.