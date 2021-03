Inhalt Peugeot Rallycross Cup 2021

Peugeot Rallycross Cup 2021

28.03.2021

Zuwachs in der Rookie-Trophy

Trotz zweier Abgänge nach dem Premierenjahr wächst die Teilnehmeranzahl des Peugeot Rallycross Cups in der bevorstehenden Saison. Planmäßig zählen heuer alle heimischen ÖM-Läufe zur Cupwertung, was in Summe zu sieben Rennen an fünf Wochenenden bei einem Streichresultat führen wird.

