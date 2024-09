Das neue Punktesystem in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) steht auf dem Prüfstand. Die WRC-Kommission hat mehrere Alternativen auf dem Tisch und will schon bald eine Entscheidung für die Saison 2025 treffen. Das neue System für 2024 hat Befürworter, aber auch viele Kritiker.



Das aktuelle Format ist sehr komplex und hat die Dynamik einer Rallye verändert. Ein Sieg scheint weniger wert zu sein, da die Punkteverteilung sowohl die ersten beiden als auch den letzten Tag berücksichtigt. Die ersten Punkte gibt es am Ende des Samstags, der Sonntag wird separat gewertet.



Nach der letzten Stage am Samstag erhält der beste Fahrer 18 Punkte, der Zehntbeste noch einen Punkt. Die sieben schnellsten Teams des Samstags erhalten am Sonntag zwischen sieben und einem Punkt. Hinzu kommen die Bonuspunkte - fünf für Platz eins und einen für Platz fünf - aus der Powerstage. Das bedeutet: Auch wenn ein Fahrer die Rallye nicht gewinnt, kann er viele Punkte mit nach Hause nehmen, sogar mehr als der Sieger.



Dieses System wurde eingeführt, um die Action am Sonntag zu verbessern, denn in der Vergangenheit wurde das Risiko gemanagt. Allerdings haben sich viele Fahrer und Teams gegen das neue Format ausgesprochen und es teilweise als "Witz" bezeichnet, da der Rallye-Sieger nicht unbedingt der Fahrer mit den meisten Punkten ist.



Deshalb gibt es Alternativen, um das Punktesystem anzupassen. Derzeit werden vier Vorschläge diskutiert. WRC-Präsident Pernilla Solberg sagt: "Wir schauen uns vier Alternativen an, verschiedene Systeme, und wir untersuchen, wie die Saison verlaufen würde, wenn wir sie anwenden würden. Später im Jahr werden wir eine Entscheidung treffen, wenn alle einverstanden sind und die Vorschläge verstehen."



FIA-Funktionär Andrew Wheatley erwartet eine Änderung des Punktesystems in der WRC für die Saison 2025. "Viele haben sich über das System beschwert", so Wheatley. "Andere haben es strategisch genutzt, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Wieder andere wollen das Risiko nicht eingehen. Aber wir haben in diesem Jahr noch nichts von langweiligen Sonntagen gehört. Es wird eine Entwicklung geben, keine Frage. Das wird die WRC-Kommission entscheiden."