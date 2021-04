Rally Croatia Tagebuch Keferböck/Minor

Keferböck/Minor Rally Croatia-Tagebuch: Relaxter Donnerstag

Beim Shakedown für die bevorstehende Rally Croatia haben Johannes Keferböck und Ilka Minor einen Satz Reifen eingespart - Freitagfrüh geht es dann richtig los...

Um 9 Uhr wurde der Shakedown auf der 4,6 Kilometer langen Prüfung „Medvedgrad“ in Angriff genommen - das GAWOONI Racing Team mit Johannes Keferböck und Ilka Minor wollte aber ohnehin nur einmal über die Prüfung fahren. Johannes erklärt den Hintergrund: „Wer den Shakedown absolviert, erhält einen zusätzlichen Reifensatz - den wollten wir lieber für die Rallye aufheben, wie auch viele andere Teilnehmer.“



Beim einzigen Versuch hatte das Duo im ŠKODA FABIA Rally2 evo Pech: „Wir mussten am Start geschlagene 25 Minuten lang warten - wodurch die Reifen auskühlten. Wir wollten nichts riskieren und sind mehr oder weniger über die Prüfung gerollt.“



Die Zeit bis zum zeremoniellen Start (Keferböck/Minor rollen um 19.20 Uhr über die Startrampe) verbrachte man gemütich: „Wir haben unsere Freunde von ŠKODA besucht, mit dem Ingenieur gesprochen, Ilka und ich sind den Schrieb nochmal durchgegangen und ansonsten haben wir eben ganz einfach relaxt. Ich freue mich schon sehr auf die Rallye - und ich weiß, dass es sehr schwierig wird. Daher war es gut, dass wir es heute noch locker genommen haben.“



Am Freitag stehen am Vormittag und am Nachmittag jeweils vier Sonderprüfingen auf dem Programm. Zeiten können hier eingesehen werden: rally-base.com/2021/croatia-rally-2021/