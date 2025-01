Lange konnte sich Nasser Al-Attiyah nicht über seine erfolgreiche Aufholjagd bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien freuen. Zunächst gewann der Katarer die fünfte Etappe, den zweiten Teil der Marathon-Etappe, über 428 Kilometer von Al-'Ula nach Ha'il.



Mit dem ursprünglichen Ergebnis verbesserte sich Al-Attiyah in der Gesamtwertung vom siebten auf den vierten Platz. Er hatte im ersten Ergebnis seinen Rückstand von 37 Minuten auf 25 reduziert.



Es wäre der erste Etappensieg für den neuen Dacia Sandrider gewesen und der 49. in der Karriere von Al-Attiyah. Aber der Routinier erhielt eine Zeitstrafe von zehn Minuten. Der Grund dafür war, dass er im Laufe der Speziale einen Ersatzreifen verloren hat.



Somit durften sich die Toyota-Fahrer Seth Quintero und Dennis Zenz über ihren zweiten Etappensieg in diesem Jahr freuen. Inklusive Prolog hat Toyota alle bisherigen Tage für sich entschieden.



In der Tageswertung musste sich Al-Attiyah mit Strafzeit um eine Sekunde Quintero/Zenz geschlagen geben. Viel bedeutender ist allerdings der Blick auf die Gesamtwertung. Al-Attiyah ist zwar weiterhin Vierter, aber seine Aufholjagd wurde mit der Strafe praktisch annulliert.



Denn Al-Attiyah hat nach Etappe fünf nun wieder 36 Minuten Rückstand auf Spitzenreiter Henk Lategan (Toyota). In der ersten Dakar-Woche hat Al-Attiyah bereits insgesamt 16 Strafminuten gesammelt. Also fast die Hälfte seines Rückstands resultiert aus Strafen.



In der Gesamtwertung sind Yazeed Al-Rajhi und Timo Gottschalk in einem Toyota des Overdrive-Teams Zweiter. Auf Lategan fehlen zehn Minuten. Mattias Ekström hält mit dem neuen Ford Raptor Rang drei und hat ein Puffer von 15 Minuten auf Al-Attiyah.



Am Freitag findet in Ha'Il der einzige Ruhetag der Rallye statt. In der zweiten Woche warten dann noch sieben lange Etappen.



Ergebnis der 5. Etappe (Top 10):

01. Quintero/Zenz (Toyota Hilux) 4:32:53 Stunden

02. Al-Attiyah/Boulanger (Dacia Sandrider) +0:01 Minuten

03. Ekström/Bergkvist (M-Sport Ford Raptor) +0:08

04. Lategan/Cummings (Toyota Hilux) +0:54

05. Al-Rajhi/Gottschalk (Overdrive Toyota Hilux) +4:17

06. Variawa/Cazalet (Toyota Hilux) +5:00

07. Moraes/Monleon (Toyota Hilux) +9:24

08. Guthrie/Walch (M-Sport Ford Raptor) +9:29

09. Serradori/Minaudier (Century) +16:28

10. Prokop/Chytka (MP-Sports Ford Raptor) +17:17



Gesamtwertung nach 5 von 12 Etappen (Top 10):

01. Lategan/Cummings (Toyota Hilux) - 28:10:11 Stunden

02. Al-Rajhi/Gottschalk (Overdrive Toyota Hilux) +10:17 Minuten

03. Ekström/Bergkvist (M-Sport Ford Raptor) +20:54

04. Al-Attiyah/Boulanger (Dacia Sandrider) +35:00

05. Moraes/Monleon (Toyota Hilux) +41:55

06. Guthrie/Walch (M-Sport Ford Raptor) +42:44

07. Serradori/Minaudier (Century) +45:59

08. Yacopini/Oliveiras (Overdrive Toyota Hilux) +1:03:17 Stunden

09. Quintero/Zenz (Toyota Hilux) +1:30:10

10. Chicherit/Winocq (X-raid Mini) +1:38:45



BIKES: Benavides gewinnt Etappe 5, Zeitstrafe für Sanders



KTM-Werksfahrer Luciano Benavides hat die fünfte Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien gewonnen, nachdem Adrien van Beveren (Honda) zwei Strafminuten kassiert hat. Spitzenreiter der Rallye blieb Daniel Sanders. Weil der KTM-Fahrer eine Zeitstrafe von acht Minuten erhalten hat, schrumpfte sein Vorsprung auf Tosha Schareina (Honda) auf sieben Minuten.



Am Donnerstag fand der zweite Teil der Marathon-Etappe statt. Es ging in östlicher Richtung von Al-'Ula nach Ha'il. Der Weg betrug 588 Kilometer, wobei die gewertete Speziale 428 Kilometer umfasste. Das Terrain war zunächst sehr steinig und dann sandig.



Sanders musste heute die Strecke eröffnen. Dieser Nachteil zeigte sich von Beginn an, denn nach 31 Kilometern hatte er schone eine Minute auf seine Verfolger verloren. Gestern hatten Skyler Howes (Honda), Ricky Brabec (Honda) und Ross Branch (Hero) durch Navigationsfehler Zeit eingebüßt.



Heute starteten sie nach den Top 15 und nutzten diesen Vorteil vor allem in der Anfangsphase aus. Das galt auch für Luciano Benavides, der als 14. gestartet war. Im Zwischenklassement nach 87 Kilometern führte der Argentinier die Wertung an.



Dagegen ging die Taktik von Schareina nicht komplett auf. Gestern hatte er kurz vor dem Ziel abgebremst und auf den Tagessieg verzichtet, um heute nicht eröffnen zu müssen. Obwohl er Sanders auf der Strecke folgte, verlor Schareina etwas Zeit auf den Australier.



Es blieb ein enges Rennen. Nach 137 Kilometern meldete sich "Nacho" Cornejo (Hero) mit der besten Zwischenzeit. Bis Kilometer 173 übernahm Brabec die virtuelle Führung. Aber auch Sanders fuhr an der Spitze des Feldes stark, denn zu diesem Zeitpunkt hatte er nur vier Minuten Rückstand.



Das offene Rennen um den Tagessieg setzte sich fort. Bei der Hälfte der Strecke lag Weltmeister Branch in der Zwischenwertung vorne. Nach 303 Kilometern war es schließlich van Beveren, der als Vierter gestartet war und keine groben Probleme hatte.



Auch nach 359 Kilometern lag van Beveren vor Branch und Luciano Benavides. Nach fast fünf Stunden Fahrzeit sah es zunächst danach aus, dass sich van Beveren den Tagessieg gesichert hätte. Aber der Franzose erhielt zwei Strafminuten.



Somit gewann Luciano Benavides die Etappe vor van Beveren. Hero-Fahrer Cornejo wurde Dritter. Branch, Brabec und Sanders folgten im ersten Tagesergebnis auf den Plätzen vier bis sechs. Sie verloren heute nur knappe fünf Minuten. Auch Schareina hielt seinen Rückstand in Grenzen.



Zeitstrafe reduziert den Vorsprung von Daniel Sanders



Aber auch Sanders erhielt eine Zeitstrafe, nämlich 8:10 Minuten. Der Grund dafür war Speeding in einer Zone mit Geschwindigkeitsbegrenzung. Dadurch fiel der Australier vom sechsten Platz zurück und war im Tagesergebnis nicht mehr in den Top 10 zu finden.



Diese Strafe hatte auch Auswirkungen auf die Gesamtwertung. Der Vorsprung von Sanders schrumpfte auf knappe sieben Minuten. Auch die weiteren Verfolger kamen dementsprechend wieder näher an die Führung heran.



Kritik gab es einmal mehr am elektronischen Roadbook. "Auf den letzten 40 Kilometern hatte ich wieder ein Problem", berichtet Sanders. "Das ist enttäuschend. Ich hatte Glück, dass ich mit anderen Fahrern fuhr. Andernfalls wäre ich verloren gewesen."



"Es war ein recht guter Tag. Ich habe einige Fehler gemacht und nach dem Tankstopp wurde ich von den anderen Fahrern eingeholt. Ich fühle mich gut, das Motorrad läuft gut und ich freue mich, dass ich es bis zum Ruhetag geschafft habe."



"Ich habe mittlerweile einige Erfahrung und weiß, was ich tun muss. Die Navigation läuft bisher gut. Ich habe auch das richtige Equipment", lobt Sanders das Motorrad von KTM. Er fährt seine fünfte Rallye Dakar.



In der Rally2-Wertung eroberte Edgar Canet (KTM) vor Michael Docherty (KTM) den Tagessieg. Tobias Ebster (KTM) verlor heute 13 Minuten. Damit führt Canet die Rally2-Gesamtwertung knappe 17 Minuten vor Ebster an.



Am Freitag findet in Ha'Il der einzige Ruhetag der Rallye statt. In der zweiten Woche warten dann noch sieben lange Etappen.



Ergebnis der 5. Etappe (Top 10):

01. Luciano Benavides (KTM) - 4:53:00 Stunden

02. Adrien van Beveren (Honda) +0:47 Minuten

03. Jose Ignacio Cornejo (Hero) +1:31

04. Ross Branch (Hero) +3:20

05. Ricky Brabec (Honda) +3:30

06. Skyler Howes (Honda) +4:40

07. Tosha Schareina (Honda) +5:18

08. Edgar Canet (KTM) +7:17

09. Stefan Svitko (KTM) +9:57

10. Michael Docherty (KTM) +10:20



Gesamtwertung nach 5 von 12 Etappen (Top 10):

01. Daniel Sanders (KTM) - 30:20:25 Stunden

02. Tosha Schareina (Honda) +6:52 Minuten

03. Ross Branch (Hero) +17:38

04. Adrien van Beveren (Honda) +18:21

05. Skyler Howes (Honda) +19:49

06. Ricky Brabec (Honda) +20:51

07. Luciano Benavides (KTM) +24:05

08. Pablo Quintanilla (Honda) +32:39

09. Jose Ignacio Cornejo (Hero) +43:40

10. Edgar Canet (KTM) +1:01:34 Stunden