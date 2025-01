Führungswechsel in der neunten Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien! Yazeed Al-Rajhi hat seinem Toyota-Markenkollegen Henk Lategan, der seit der zweiten Etappe geführt hat, die Spitze entrissen. Nasser Al-Attiyah eroberte den ersten Sieg für den neuen Dacia und ist in der Gesamtwertung nur noch eine halbe Minute hinter dem dritten Platz von Mattias Ekström im neuen Ford.



Am Dienstag ging es von der Hauptstadt Riad Richtung Südosten nach Haradh. 589 Kilometer mussten zurückgelegt werden, wobei die gewertete Speziale mit 357 Kilometern relativ kurz war. Motorräder und Autos fuhren wieder die gleiche Strecke.



Lategan musste die heutige Etappe vor seinem Toyota-Kollegen Guy Botterill eröffnen. Al-Rajhi stand als Sechster an der Startlinie. Al-Attiyah fuhr erst als Elfter los und hatte daher den Vorteil, sich an den Spuren orientieren zu können.



Für Lategan wurde es schwierig. Schon nach 37 Kilometern hatte er fünf Minuten auf Al-Rajhi verloren. Al-Attiyah drückte vom Start weg aufs Gas und führte bei den ersten Zwischenzeiten. Aber auch Ford mischte um den Tagessieg mit.



Ekström und Mitchell Guthrie sind als 17. und 15. gestartet und hatten ebenfalls gute Zwischenzeiten. Nach 81 Kilometern führte Ekström das Tagesklassement wenige Sekunden vor Al-Attiyah an. Bis Kilometer 123 hatte wieder Al-Attiyah knapp die Nase vorne.



Wichtig war der Blick auf die Entwicklung in der Gesamtwertung. Nach 123 Kilometern hatte Al-Rajhi schon sechseinhalb Minuten auf Lategan aufgeholt und damit erstmals virtuell die Gesamtführung übernommen.



Lategan verlor immer mehr Zeit. Bis Kilometer 217 hatte er schon elf Minuten auf Al-Attiyah eingebüßt. Aber auch Guillaume de Mevius, der gestern wegen erneuter technischer Probleme an seinem X-raid Mini Zeit verloren hat, mischte um den Tagessieg mit.



De Mevius war als 33. losgefahren und hatte bei Kilometer 217 die zweitbeste Zwischenzeit hinter Al-Attiyah. Für Botterill endete die Rallye nach 272 Kilometern mit einem Überschlag. Botterill und Beifahrer Dennis Murphy waren unverletzt, aber der Hilux stark beschädigt.



Henk Lategan spricht von "Desaster"



Auch im Schlussteil der Etappe zeigte sich das Bild, dass Al-Attiyah bei seiner Aufholjagd einige Zeit auf seine unmittelbaren Konkurrenten gutmachte. Vor allem Lategan war aus sportlicher Sicht der große Verlierer des Tages.



Al-Rajhi machte heute knapp 13 Minuten auf Lategan gut und knöpfte dem Südafrikaner die Führung in der Gesamtwertung ab. Drei Tage vor dem Ziel führt Al-Rajhi nun mit sieben Minuten Vorsprung vor Lategan.



"Ehrlich gesagt, es war ein ziemliches Desaster", kommentiert Lategan. "Schon zu Beginn haben wir gedacht, dass wir einen Wegpunkt verpasst hatten, aber das war nicht der Fall. Dann hatten wir einen Reifenschaden und später noch einen."



"Es war ein chaotischer Tag, aber wir haben immer noch eine Chance. Es ist immer noch ein langer Weg, wir werden weiterkämpfen." Dünen, die im Rest der Rallye zu meistern sind, gelten nicht als bevorzugtes Terrain von Lategan, während sich Al-Rajhi dort wohlfühlt.



"Millionen von Abzweigen", berichtet Al-Rajhis Beifahrer Timo Gottschalk über die heutige Etappe mit viel Schotter und Canyons. "Es war echt schwierig den richtigen Weg zu finden, vor allem bei dem Tempo. Zwei, drei Ecken waren besonders knifflig."



"Da hatte sogar Yazeed zwischenzeitlich die bessere Intuition - da haben wir uns gut ergänzt. Wir haben alles gegeben, und unser Plan hat gut funktioniert." Gottschalk hat die Rallye im Jahr 2011 gewonnen. Er ist bisher der letzte deutsche Sieger bei den Autos.



Enges Duell zwischen Ford und Dacia um Platz drei



Spannend ist weiterhin das Duell um Platz drei. Ekström hat in der Gesamtwertung nur noch eine halbe Minute Vorsprung auf Al-Attiyah. "Es war ein sehr guter Tag, ich bin sehr zufrieden", freut sich Al-Attiyah. "Alles ist offen. Ich freue mich über den Tagessieg."



Ekström hat heute knappe fünf Minuten auf Al-Attiyah verloren. "Am Anfang war es mit der Navigation etwas schwierig", nennt der Schwede den Grund dafür. Aber die Ford-Speerspitze kündigt auch an: "Wir sind hier und kämpfen weiter."



Morgen geht es ins berüchtigte Empty Quarter, der größten Sandwüste der Welt. Es ist mit 642 Kilometern ein langer Tag, aber die Speziale beträgt nur 123 Kilometer. Motorräder und Autos haben wieder getrennte Routen.



Ergebnis der 9. Etappe (Top 10):

01. Al-Attiyah/Boulanger (Dacia Sandrider) - 2:52:59 Stunden

02. de Mevius/Baumel (X-raid Mini) +2:47 Minuten

03. Al-Rajhi/Gottschalk (Overdrive Toyota Hilux) +3:12

04. Ekström/Bergkvist (M-Sport Ford Raptor) +4:48

05. Baciuska/Mena (Overdrive Toyota Hilux) +7:28

06. Guthrie/Walch (M-Sport Ford Raptor) +9:42

07. Vitse/Delfino (MD-Rallye Optimus) +11:32

08. Gutierrez/Moreno (Dacia Sandrider) +14:26

09. Ferreira/Palmeiro (X-raid Mini) +14:48

10. Gastaldi/Metge (Century) +15:07



Gesamtwertung nach 9 von 12 Etappen (Top 10):

01. Al-Raihi/Gottschalk (Overdrive Toyota Hilux) - 45:06:54 Stunden

02. Lategan/Cummings (Toyota Hilux) +7:09 Minuten

03. Ekström/Bergkvist (M-Sport Ford Raptor) +24:50

04. Al-Attiyah/Boulanger (Dacia Sandrider) +25:21

05. Guthrie/Walch (M-Sport Ford Raptor) +56:28

06. Serradori/Minaudier (Century) +1:06:52 Stunden

07. Yacopini/Oliveras (Overdrive Toyota Hilux) +1:44:41

08. Quintero/Zenz (Toyota Hilux) +1:46:07

09. Ferreira/Palmeiro (X-raid Mini) +2:11:02

10. Baragwanath/Cremer (Century) +2:31:14



BIKES: Schareina stürzt! Sanders baut Vorsprung wieder aus



KTM-Fahrer Luciano Benavides hat nach der achten Etappe auch die neunte Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien gewonnen. Daniel Sanders (KTM) baute seinen Vorsprung auf Tosha Schareina wieder auf eine Viertelstunde aus, weil der Honda-Fahrer einen Sturz hatte.



Benavides eröffnete den Tag vor den vier Honda-Fahrern. Sanders stand als Siebter an der Startlinie. Der Gesamtführende nutzte seinen Vorteil von Beginn an aus und hatte bessere Zwischenzeiten als seine unmittelbaren Konkurrenten.



Schon nach 37 Kilometern hatte Schareina vier Minuten auf Sanders verloren. Dieser Rückstand wuchs kontinuierlich an, obwohl Schareina zusammen mit seinem Teamkollegen Ricky Brabec auf der Strecke fuhr.



Nach 128 Kilometern betrug Schareinas Zeitverlust auf Sanders bereits sechs Minuten. Auch beim Checkpunkt bei Kilometer 217 hatte Sanders die beste Zwischenzeit. Das Duell um den Tagessieg lautete zunächst Sanders gegen Benavides, der fleißig Zeitboni sammelte.



Der Grund für Schareinas Zeitverlust war ein Sturz zu Beginn der Speziale. Auf unebenem Boden hatte es den Spanier spektakulär von seiner Honda geworfen. "Ich bin schon nach 20 Kilometern schwer gestürzt", berichtet Schareina.



"Die Sicht war aufgrund des Morgenlichts nicht optimal. Ich habe etwas Zeit verloren. Ricky ist zu mir gekommen und wir sind gemeinsam weitergefahren. Das gehört dazu. Ich bin okay. Nach so einem Sturz werde ich Schmerzen haben, heute Nachmittag werde ich mich ausruhen."



Sanders hat wieder eine Viertelstunde Vorsprung



Als die erste Gruppe mit Benavides, Adrien van Beveren (Honda), Schareina und Brabec im Ziel war, hatte Sanders noch rund zehn Kilometer zurückzulegen. Schließlich ging Sanders zum Schluss noch vom Gas, um morgen die Strecke nicht eröffnen zu müssen.



Benavides sicherte sich somit seinen zweiten Tagessieg in Folge, knappe zwei Minuten vor van Beveren. Sanders sortierte sich mit drei Minuten Rückstand als Dritter ein. Schareina verlor schließlich nur rund dreieinhalb Minuten auf Sanders.



"Tosha ist gestürzt. Ich habe gesehen, dass er okay war", berichtet Sanders. "Ich hatte bis zur ersten Neutralisation einen guten Anfang, aber dann wurde es schwieriger. Ich versuchte konzentriert zu bleiben. Ich habe etwas Zeit verloren, aber es ist nicht so schlecht."



Damit vergrößerte Sanders seinen Vorsprung in der Gesamtwertung wieder auf eine knappe Viertelstunde. Van Beveren ist weiterhin Dritter, aber nur noch sieben Minuten vor Benavides. Brabec hat ebenfalls noch theoretische Chancen auf das Podium.



In der Rally2-Klasse sicherte sich Edgar Canet (KTM) den Tagessieg. Tobias Ebster (KTM) hat Aaron Mare (Husqvarna) nach dessen Sturz geholfen. Ebster bekam diese Zeit gutgeschrieben und ist in der Rally2-Wertung weiterhin Zweiter, 52 Minuten hinter Canet.



Morgen geht es ins berüchtigte Empty Quarter, der größten Sandwüste der Welt. Es ist mit 636 Kilometern ein langer Tag, aber die Speziale beträgt nur 117 Kilometer. Motorräder und Autos haben wieder getrennte Routen.



Ergebnis der 9. Etappe (Top 10):

01. Luciano Benavides (KTM) - 3:15:38 Stunden

02. Adrien van Beveren (Honda) +1:54 Minuten

03. Daniel Sanders (KTM) +3:04

04. Ricky Brabec (Honda) +3:39

05. Skyler Howes (Honda) +4:40

06. Jose Ignacio Cornejo (Hero) +4:55

07. Tosha Schareina (Honda) +6:46

08. Edgar Canet (KTM) +10:38

09. Mathieu Doveze (KTM) +12:18

10. Lorenzo Santolino (Sherco) +14:45



Gesamtwertung nach 9 von 12 Etappen (Top 10):

01. Daniel Sanders (KTM) - 47:45:34 Stunden

02. Tosha Schareina (Honda) +14:45 Minuten

03. Adrien van Beveren (Honda) +20:21

04. Luciano Benavides (Honda) +27:44

05. Ricky Brabec (Honda) +31:31

06. Skyler Howes (Honda) +38:39

07. Jose Ignacio Cornejo (Hero) +55:23

08. Edgar Canet (KTM) +1:28:36

09. Tobias Ebster (KTM) +2:21:12

10. Lorenzo Santolino (Sherco) +2:48:47