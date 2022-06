Ja, es war ein kurzer Wettkampftag bei der nach 17 Jahren wieder in den Staatsmeisterschaftskalender zurückgekehrten Hirter Rallye St. Veit. Nach nur einer Sonderprüfung über 1,92 Kilometer auf der traditionellen Rennbahn im Zentrum der Stadt war schon wieder Schluss. Spektakulär war es aber dennoch, was Hunderte rallye-hungrige Zuschauer auf dem sandigen Rundkurs geboten bekamen. In gestürzter Reihenfolge startend, steigerte sich der Spannungsfaktor von Auto zu Auto. Und als am Ende Hermann Neubauer im Ford Fiesta Rally2 als Sieger der ersten Prüfung feststand, begann die Rallyeparty im Eventzelt neben dem Servicecenter von Neuem.

Der Salzburger Spitzenreiter drosch sein Arbeitsgerät unter dem Jubel der durchwegs fairen Fans über die Strecke als gäbe es kein Morgen und distanzierte seinen ersten Verfolger, Staatsmeister Simon Wagner (Skoda Fabia Rally2) um den Hauch von 0,9 Sekunden. Das knappe Ergebnis war erwartbar und resultiert aus der Kürze der Sonderprüfung. Mit dem Deutschen Albert von Thurn und Taxis im Skoda von Raimund Baumschlager holte sich ein weiterer Spitzenpilot Platz drei. Die „Aufwärmphase“ ist vorbei, die Autos bereits wieder im Parc ferme geparkt, um morgen in der Früh dann so richtig in die Rallye zu starten.

Am Samstag nämlich wartet ein umso längerer Tag auf die Rallye-Asse. Gleich zehn Wertungsabschnitte stehen auf dem Programm eines Tages, an dem es bis zu 30 Grad heiß werden soll. Am Ende steht noch einmal die Rennbahn im Mittelpunkt. Ab 20 Uhr sind dann aber drei statt der heutigen zwei Runden zu fahren. Spätestens dann muss der Sieger der Hirter Rallye St. Veit 2022 feststehen.

Abseits des Staatsmeisterschaftslaufs, der auch zur Austrian Rallye Challenge zählt, wird auf der Rennbahn morgen ab 11 Uhr ein tolles Showprogramm geboten. Dabei besteht für die Fans auch die Möglichkeit mit nationalen Rallye-Legenden wie den Ex-Staatsmeistern Achim Mörtl oder Raphael Sperrer bzw. Alfred Kramer sen., Max Lampelmaier, Eric Wallner und Christian Kornherr mitzufahren. Für 50 Euro gibt es Rallye-Feeling hautnah auf dem Beifahrersitz.



Hirter Rallye St. Veit 2022, Zwischenstand nach dem ersten Tag

(1 von 11 SP)

# TEAM NATION Fhzg. Zeit 1. Hermann Neubauer / Ursula Mayrhofer A/A Ford Fiesta Rally2 1:26,1 Min 2. Simon Wagner / Gerald Winter A/A Skoda Fabia Rally2 +0;9 Sek 3. Albert v. Thurn und Taxis / Bernhard Ettel D/A Skoda Fabia Rally2 +3,0 Sek 4. Martin Rossgatterer / Anna-Maria Seidl A/D Skoda Fabia Rally2 +4,8 Sek 5. Günther Knobloch / Jürgen Rausch A/A Skoda Fabia Rally2 +5,1 Sek 6. Kris Rosenberger / Sigi Schwarz A/A VW Polo GTI R5 +5,6 Sek 7. Kevin Raith / Christoph Wögerer A/A Ford Fiesta Rally2 +6.1 Sek 8. Christoph Zellhofer / Thomas Schöpf A/D Suzuki Swift ZMX +7,5 Sek 9. Gerald Rigler / Jürgen Heigl A/A Ford Focus WRC +8,8 Sek 10. Julian Wagner / Hanna Ostlender A/D Opel Corsa Rally4 +1:0,0 Sek

So geht es weiter

Samstag, 18. Juni 2022