Rallye Weiz: Tag 1 nach SP3 abgebrochen

Drei Sonderprüfungen der Rallye Weiz gingen heute bei heißen Sommertemperaturen über die Bühne, ehe das Wetter sich in Sekundenschnelle von seiner zerstörerischen Seite zeigte. Starkregen und orkanartige Böen ließen Bäume knicken, Zelte im der Rallye-Servicezone einbrechen und Abstellplätze im Wasser untergehen. Jene Teams, die noch nicht im Service, sondern noch auf der Rückfahrt von der dritten Sonderprüfung waren, wurden aufgefordert, sich umgehend in Sicherheit zu bringen. Alle Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehren und Rettungsdiensten wurden verständlicherweise in den Katastrophenmodus geschaltet und standen ab nun für die Rallye allein nicht mehr zur Verfügung.



Deshalb wurden im Sinne der allgemeinen Sicherheit die für heute noch geplanten zwei Sonderprüfungen abgesagt und die Rallye gestoppt.



Morgen in der Früh soll die Rallye Weiz planmäßig mit der SP 6 um 7.50 Uhr wieder gestartet werden. Die heute absolvierten drei Prüfungen (im Opel Electric Cup zwei) werden dabei eingerechnet.