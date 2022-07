Rallye Weiz: Vorschau Zellhofer

Nach dem erfolgreichen Einsatz bei der Hirter Rallye in St. Veit in Kärnten wartet für den 26-jährigen Niederösterreicher Christoph Zellhofer die nächste Aufgabe in Form der zur heimischen Meisterschaft zählenden Rallye Weiz in der Steiermark. Diese Rallye ist ein echter Klassiker und gilt als eine der schwierigsten Aufgaben in der österreichischen Rallye Meisterschaft.



Der Grund sind die meist sehr differenten Wetterbedingungen. In der Gegend um Weiz kommt es immer wieder zu heftigen Sommergewittern, die sich natürlich sehr nachteilig auf die Streckenbedingungen auswirken. So war es auch im letzten Jahr, wo die damit verbundene richtige Reifenauswahl ausschlaggebend für eine gute Platzierung war. Hier hatte Christoph Zellhofer die richtige Nase und konnte sich dadurch, trotz starker Besetzung, mit seinem SUZUKI SWIFT ZMX in der Gesamtwertung einen neunten Platz erarbeiten.



Ein ähnliches Resultat wünscht sich Christoph Zellhofer auch heuer wieder in der Steiermark: “Ein Top Ten Platz in der Gesamtwertung ist für mich wieder die Zielsetzung, dazu der Klassensieg in der Serie N-Open, sowie der Tagessieg oder zumindest ein Podestplatz im österreichischen Rallye-Cup der AMF (Austrian Motorsport Federation), wo ich nach vier Läufen mit 68 Punkten in Führung liege. Starke Konkurrenz kommt von Martin Kalteis (56 Punkte), Markus Stockinger (43), Hermann Gassner (40) und Robert Zitta (32 Zähler). Was die Technik unseres Autos betrifft werden wir versuchen gemeinsam mit den Technikern von ZM-Racing den Ladedruck etwas zu erhöhen, um hier gegen die Konkurrenz wieder besser bestehen zu können. Sonst kann ich durchaus optimistisch sein, um wieder weiteres Selbstvertrauen für die Meisterschaft zu gewinnen.“