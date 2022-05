Sezoenes Rally: Nachbericht Wagner

Bei der Sezoenes Rally gewinnt das Duo souvera?n den zweiten Lauf zum STELLANTIS Rally Cup Belux und setzt sich mit fast einer Minute Vorsprung gegen den zweifachen Europameister sowie Deutschen Rallyemeister Marijan Griebel durch.



Fu?r den 27-ja?hrigen Obero?sterreich waren die belgischen Wertungspru?fungen sowie die Charakteristik vo?llig unbekannt, dennoch konnte Wagner auch hier auf Anhieb wieder mit Top-Zeiten beeindrucken. Mit insgesamt 9 von 15 Bestzeiten dominierte das Duo Wagner/Ostlender den Cup u?ber die 144 WP-Kilometer.



„Nach den ersten fünf Wertungspru?fungen hatten wir bereits knapp eine halbe Minute Vorsprung auf Marijan. Wir wollten den Vorsprung verwalten und kontrollieren, sodass wir etwas Gas rausgenommen haben. Vor allem bei den harten Schotterpassagen wollten wir keinen Reifenschaden riskieren“, resu?miert Julian Wagner.



„Insgesamt war es mal wieder ein perfektes Wochenende und eine großartige Premiere fu?r uns in Belgien. Ich konnte hier viel lernen und bin sehr glu?cklich, dass wir auch auf unbekanntem Terrain unseren Speed beweisen konnten.



Vielen Dank an Hanna fu?r den mal wieder perfekten Job auf dem Beifahrersitz, Stengg Motorsport und Chefmechaniker Toni Haidenbauer fu?r das top vorbereitete Auto sowie allen Partnern und Unterstu?tzern.



Besonders gefreut habe ich mich außerdem, dass mich nach 10 Jahren Pause mal wieder Harald Mu?ller als Mechaniker begleitet hat, mit dem ich zuletzt bei der Kart-Weltmeisterschaft 2010 war.“, so Wagner abschließend.



Weiter gehts fu?r Julian Wagner und Hanna Ostlender bereits in zwei Wochen bei der Hartbergerland Rallye in O?sterreich. Dort mo?chte das Duo die 2WD-Meisterschaftsführung verteidigen.