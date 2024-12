Simon Wagner im Jahr 2025

Nach 8 gemeinsamen Jahren mit Copilot Gerry Winter und 7 gemeinsamen Jahren mit dem Einsatzteam Eurosol Racing Team Hungary sowie ebenfalls 7 Jahren Markentreue zu Skoda, setzt der 31-jährige Oberösterreich Simon Wagner nun auf ganz neue Karten - Die wohl größte Überraschung: Der Markenwechsel zum Hyundai i20 Rally2.



„Ich bin unheimlich glücklich und stolz, dass wir dieses Projekt für 2025 auf die Beine stellen konnten. Vielen Dank vor allem an Hyundai Motorsport und Hyundai Österreich für das Vertrauen und die Möglichkeit. Darüber hinaus möchte ich aber natürlich auch ein allerherzlichstes Dankeschön an meine langjährigen Partner und Sponsoren aussprechen, ohne die das Ganze nicht möglich wäre“, freut sich Wagner über die Treue seiner Sponsoren auch trotz einer aktuell eher angespannten wirtschaftlichen Lage.



Getreu dem Motto „wer nicht wagt, der nicht gewinnt“ blickt Wagner voller Vorfreude auf eine herausfordernde Saison: „Wir freuen uns auf einen vollen Terminkalender und eine hoffentlich erfolgreiche Saison mit einem tollen Mix aus nationalen und internationalen Einsätzen. Auch 2025 werde ich versuchen meinen Staatsmeistertitel zu verteidigen und erneut die Österreichische Staatsmeisterschaft bestreiten. Darüber hinaus werden wir mit weiteren sechs Läufen auch um die Tschechische Meisterschaft kämpfen sowie zusätzlich an ausgewählten Läufen zur Europameisterschaft teilnehmen.



Hierbei wird uns das Einsatzteam Service Podlesnik in der ÖRM sowie Kowax DST Racing international in Tschechien und der Europameisterschaft unterstützen.

Uns ist bewusst, dass es harte Arbeit wird aber wir sind mehr als motiviert und haben große Hoffnung, dass wir mit dem Paket noch einmal einen großen Schritt nach vorne machen und weiterhin eine positive Entwicklung zeigen können.“



Die einzige Konstante, die bereits seit einigen Jahren besteht und auch bestehen bleibt, ist Wagners Zusammenarbeit mit dem Reifenhersteller Michelin. Denn auch auf dem Beifahrersitz setzt Wagner auf Veränderung: „Mit der deutschen Co-Pilotin Hanna Ostlender habe ich eine erfahrene, motivierte und zuverlässige Copilotin für das Projekt gewonnen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.“



Neben all der Vorfreude, war die Trennung von Skoda, Eurosol und Gerry natürlich absolut keine leichte Entscheidung. Die aktuellen Rahmenbedingungen aber haben das Ihre dazu beigetragen und ich musste diesen Schritt wagen und diese neue Chance ergreifen. Ich bin unheimlich dankbar für die familiäre, vertrauensvolle sowie professionelle Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und glaube wir können sehr stolz darauf sein, was wir über die Jahre aufgebaut haben und die zahlreichen Erfolge, die wir gemeinsam feiern durften. Ich bin mir sicher, dass es kein Abschied für immer ist aber im Moment freue ich mich nun auf einen neuen Abschnitt und alles, was dieser für uns bereithält“, so Wagner abschließend mit einem lachenden und einem weinenden Auge.



Mit der anstehenden Jännerrallye überwiegt wohl aber das lachende Auge: Dort wird Wagner am 3. Januar gemeinsam mit Beifahrerin Hanna Ostlender erstmals im Hyundai i20 Rally2 zu sehen sein. Die geplante Weltpremiere des Homologationsupdates für den Hyundai i20 Rally2 Step2 muss allerdings leider noch auf sich warten lassen, denn das Homologationsdatum wurde kurzfristig auf den 07.01. verschoben. Aber auch das soll die Vorfreude nicht schmälern und Wagner kann es kaum erwarten, sein neues Einsatzfahrzeug bereits in gut zwei Wochen einzuweihen.