Vor ORM-Netzwerktreffen

Ende Oktober fand die Herbstsitzung der Rallyekommission wie üblich in der ÖAMTC-Zentrale in Wien-Erdberg statt. Es wurden wieder zahlreiche Themen diskutiert, zudem einige interessante Neuigkeiten für die Rallye-Saison 2025 beschlossen.



Einladung zum 2. ORM-Netzwerktreffen am 23. November



Im Rahmen des ORM-Netzwerktreffen erfährt man aus erster Hand Details über die im Rahmen der Rallye-Kommissionssitzung Ende Oktober besprochenen Änderungen für 2025. Dieses findet im FAZ Fohnsdorf statt – der ORM-Promoter RSP und der Hausherr und Initiator der ET-König Murtal Rallye – Peter Hopf – laden gemeinsam dazu ein. Bei der Veranstaltung trifft man neben aktiven Rallyesportlern auch den Vorsitzen der Rallyekommission DI Willi Singer, viele weitere Vertreter der Rallyekommission , der AMF, Veranstalter sowie weitere wichtige Akteure aus dem PR und Presseumfeld. Zur Veranstaltung sind auch weitere Personen, die sich im Rallyesport engagieren oder künftig engagieren möchten, eingeladen. Potentielle Piloten genauso wie beispielsweise Fotografen oder Clubmitglieder von Rallyeclubs. Die Teilnahme ist kostenlos, lediglich die Anmeldung unter diesem Link – forms.gle/srcbQ9nE35ADNDMZA - ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Veranstaltung ist für rund 80 Personen konzipiert, erhalten wir mehr Anmeldungen als platzmäßig möglich, gilt der Anmeldezeitpunkt. Die Anmeldebestätigung senden wir rund eine Woche vor dem Event aus. Im Anmeldelink können auch Anregungen zum Rallyesport eingetragen werden, die im Rahmen der Veranstaltung diskutiert werden sollen. Das Team des ORM-Promoters RSP freut sich auf konstruktive Feedbacks und eine interessante Veranstaltung mit Rallyefreunden und Unterstützern des Sports.



ORM-Prädikate 2025 nach internationalen Vorbild – ORM, ORM 2, ORM 3



Analog zu den internationalen Top-Serien im Rallye-, Formel und Motorradrennsport, heißen die modernen Prädikate in der österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft ab 2025 ORM, ORM 2 und ORM 3. Vor zwei Jahren wurden alle modernen Rallyefahrzeuge nationaler ORM-Klassen der FIA-Pyramide zugeordnet, für 2025 werden nun auch die Bezeichnungen der Prädikate angepasst. In der „ORM“ sind wie bisher alle startberechtigten Fahrzeuge punkteberechtigt, in der ORM 2 werden preisgünstigeren Rallyefahrzeuge – neben den Top-Fahrzeugen der FIA-Kategorie Rally3 fallen die nationalen Fahrzeuge Open N, NR4, R4, RGT, HA und HN 4WD sowie 2WD +3200, M1-LG1, A +2000 sowie die 2025 neu zugelassenen, nationalen Spezifikationen des Toyota GR Yaris – gemeinsam in der Jahreswertung „ORM 2“ als Rallye-Cup gewertet. In der „ORM 3“ kämpfen 2025, analog zur 2WD-ORM der letzten Jahre, alle 2WD-Fahrzeuge (ausgenommen RGT) um den Titel zur österreichische 2WD-Rallye Staatsmeisterschaft. Im historischen Rallyesport werden die Wertungskategorien ab 2025 HRM und HRM 2 heißen. Die genaue Fahrzeugzuordnung ist aktuell noch in Ausarbeitung, eine Veröffentlichung ist zeitgerecht im Rahmen einer eigenen Presseaussendung über den historischen Rallyesport im Rahmen der ORM geplant.



Toyota GR Yaris national & RGT treffen in der neuen "ORM 2“ auf alle Fahrzeuge des bisherigen „ORC“



In Österreich war der Toyota GR Yaris (abgesehen vom 2024 neuen Yaris der Top-Kategorie Rally2) nur als seriennahes „M1-Fahrzeug“ startberechtigt. In anderen, nationalen Meisterschaften wie Deutschland (Gruppe F) sowie in Tschechien und Italien gab es auf Basis nationaler Reglements oder Homologationen bereits die Möglichkeit, kostengünstigere Spezifikationen des Toyota GR Yaris national erfolgreich einzusetzen. Die österreichische Rallyekommission setzt mit Ihrem Beschluss in der Herbstsitzung ein starkes Signal, alle von nationalen ASN´s homologierten oder auch (wie in Deutschland) nach einem nationalen Reglement vorbereiteten Toyota GR Yaris sind ab 2025 auch in Österreich start- und punkteberechtigt. Durch die Zuordnung in der ORM 2 sind diese Fahrzeuge künftig nicht nur in der ORM punkteberechtigt, sondern auch in der zweiten Wertungskategorie „ORM 2“ konkurrenzfähig. Eine erfreuliche Entwicklung auch für Teilnehmer aus benachbarten Ländern. Alle bisher bereits im ORC punkteberechtigten Fahrzeuge – Rally3, Open-N, NR4, R4, H/A oder H/N, M1-LG 1 - sowie Fahrzeuge der Klasse RGT sind die weiteren, relevanten Klassen im Prädikat „ORM 2“.