Vorschau Blaufränkischland Rallye 2022

Durch die Bereitschaft der Gemeinde Neckenmarkt sich an der Rallye zu beteiligen, entsteht ein Großteiles völlig neues spektakuläres Streckenlayout. Das Rallyezentrum bleibt in der bewährten Location im Vinatrium Deutschkreutz, wie auch das Fahrerlager wieder in Deutschkreutz vorgesehen ist. Sollte es die aktuelle Covid-Situation erlauben, ist im Zuge der Fahrerbesprechung am Freitag den 4. März auch die Siegerehrung der ARC 2021 und ein Überraschungsrahmenprogramm angedacht.



ARC Einschreibung - Erleichterung für Aktive und Veranstalter

Die Einschreibung in die ARC 2022 erfolgt erstmals automatisch mit der Nennung zum ersten Lauf der ARC Saison. Heißt in der Praxis: Es ist kein weiteres Nennformular notwendig, wenn man bereits für die Blaufränkischland Rallye eine Nennung ausfüllt und fristgerecht die Nenngebühr bezahlt hat.

Man ist somit automatisch in der ARC eingeschrieben und auch die Nenngebühr für die ARC wird direkt vom einbezahlten Nenngeld der Blaufränkischland Rallye an die ARC-Veranstalter weitergeleitet. Für die folgenden ARC-Veranstaltung der Saison gibt es freilich auch wieder ein Nennformular für die ARC.



Blaufränkischland Rallye auch heuer wieder Vorreiter in Sachen Sicherheit

War es vergangenes Jahr ein erstmalig bei einer Rallye in Österreich eingesetztes Covid 19 Präventionskonzept, so betrifft die heurige Innovation aktiv die Sicherheit der Teilnehmer und Bevölkerung. Die seitens der FIA neu initiierten Reifenaufwämzonen "TWZ", welche nach Möglichkeit vor jedem Start einer Sonderprüfung, zumindest auf Asphalt vorhanden sein sollten, werden erstmals in Österreich eingesetzt. Den Teilnehmern sind diese im Roadbook kenntlich gemacht.



Ein „Zick-Zack“ Fahren im öffentlichen Verkehr, sollte somit der Vergangenheit angehören, dieses wird ab sofort auch verstärkt kontrolliert und sanktioniert werden.