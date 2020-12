WRC: Die besten Saves des Jahres

XPB WRC: Die besten Saves des Jahres | 30.11.2020

Abgründe, Bäume, Kühe und Überschläge

In der WRC wie in jeder anderen Rally-Serie wird am absoluten Limit gefahren. Wenn da dann mal was schief geht, kann es richtig weh tun. Das wird einem auch dann noch klar, wenn es sich GANZ knapp doch noch ausgegangen ist - wie in diesen Beispielen.

