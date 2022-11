Der Kampf um den Sieg bei der Rallye Japan, Saisonfinale der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2022, wird zu einem Duell zwischen Thierry Neuville (Hyundai) und Elfyn Evans (Toyota). Nachdem Evans seine Führung am Samstag zunächst behauptet hatte, zog Neuville bei der zwölften Wertungsprüfung an seinem Rivalen vorbei und baute seinen Vorsprung mit einer Bestzeit bei der letzten WP des Tages ein wenig aus.



Nach 14 von 19 WP liegt Neuville aber gerade einmal 4,0 Sekunden vor Evans. Damit ist vor dem Schlusstag völlig offen, wer den letzten Lauf der WRC-Saison 2022 gewinnen wird. Ott Tänak (Hyundai) hat als Dritter einen Rückstand von 39,9 Sekunden auf Neuville und kann damit aus eigener Kraft nicht mehr in den Kampf um den Sieg eingreifen.



Vierter ist Lokalmatador Takamoto Katsuta (Toyota), der angesichts von 24,6 Sekunden Rückstand auf Tänak und 1:42,2 Minuten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sebastien Ogier auf Rang fünf sportlich im Niemansland fährt.



Lindholm auf Kurs zum WRC2-Titel



Ogier, der am Freitag durch einen Reifenschaden rund drei Minuten verloren hatte, gewann am Samstag drei der sechs durchgeführten WP. Der erste Durchgang der Zuschauerprüfung "Okazaki City" musst aus Sicherheitsgründen abgesagt werden.



Sechster ist Gus Greensmith (Ford), dahinter folgt das Feld der WRC2-Piloten. Hier übernahm Emil Lindholm (Skoda) die Führung in der Klasse. Der Finne geht mit einem Vorsprung von 47,6 Sekunden auf seinen Landsmann Sami Pajari (Skoda) in den Schlusstag und liegt damit klar auf Kurs zum Titelgewinn in der WRC2. Gregoire Munster und Teemu Suninen (beide Hyundai) komplettieren die Top 10.



Unglücklich verlief der Tag für den neuen Weltmeister Kalle Rovanperä (Toyota), der mit einem Rückstand von nur 5,1 Sekunden auf die Spitze in den Tag gestartet war. Doch gleich bei der ersten WP des Tages erlitt Rovanperä einen Reifenschaden und verlor knapp drei Minuten.



Rovanperä fällt aus den Top 10 heraus



Bei der nächsten WP schlug der Finne dann erneut leicht an und beschädigte dabei das rechte Vorderrad. "Da war etwas in einer Rechtskurve, wo wir ein bisschen nah dran waren, aber es war kein großer Einschlag", sagt Rovanpera. "Ich habe keine Ersatzteile und das Auto ist in Rechtskurven nicht hudertprozentig. Es funktioniert und lenkt nicht so gut ein, wie es sollte."



Rovanperä fiel so aus den Top 10 heraus. Am Nachmittag nutzte Toyota den Finnen dann für einen Test unter Wettbewerbsbedingungen und experimentierte mit verschiedenen Einstellungen. Mit 6:41,7 Minuten Rückstand liegt Rovanperä aktuell auf Rang elf und damit eine Position vor dem früheren Formel-1-Fahrer Heikki Kovalainen, der in einem Skoda Fabia zum ersten Mal in der WRC startet.



Am letzten Tag der WRC-Saison 2022 erwarten die Crews noch einmal fünf WP über eine Gesamtdistanz von 69,82 Kilometer.