Sebastien Ogier (Toyota) hat am Samstagmorgen die Führung bei der Rallye Monte-Carlo, dem Saisonauftakt zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2025, verteidigt. Bei weitgehend trockenen Bedingungen - erst gegen Ende der zwölften Wertungsprüfung setzte leichter Regen ein - baute der Franzose seinen Vorsprung an der Spitze leicht auf 17,2 Sekunden aus.



"Ich habe versucht, das Risiko zu kontrollieren, was in Monte Carlo nicht einfach ist", sagte Ogier bei Rally.TV. "Bei diesen Bedingungen muss man bereit sein, etwas Zeit zu verlieren. Das war stellenweise nicht so einfach, [mit] dem Regen, der am Ende eingesetzt hat."



Ogier bekam am Vormittag einen neuen Verfolger. Adrien Fourmaux setzte bei seinem Debüt für Hyundai seine starke und fehlerfreie Leistung fort und verdrängte Elfyn Evans (Toyota) von Platz zwei. 2,8 Sekunden trennen den Franzosen und den Waliser nach zwölf von 18 Wertungsprüfungen.



Motorproblem bremst Neuville ein



Vierter ist Kalle Rovanperä (Toyota). Der Finne verkürzte zwar seinen Rückstand auf die Podiumsplätze, liegt aber immer noch 45,4 Sekunden hinter der Spitze. Sein Vorsprung auf den Fünftplatzierten Ott Tänak (Hyundai) beträgt dagegen nur eine Sekunde. Auf den Rängen sechs und sieben folgen mit Takamoto Katsuta und Sami Pajari zwei weitere Toyota-Piloten.



Für Thierry Neuville (Hyundai) setzte sich die Pannenserie am Samstagmorgen fort. Unmittelbar nach dem Start zur zehnten Wertungsprüfung fehlte seinem Hyundai offensichtlich Motorleistung, das Auto beschleunigte nicht wie erwartet. Neuville stoppte in der Prüfung und führte einen kompletten Neustart der Elektrik durch, der das Problem zu beheben schien.



Dennoch verlor der amtierende Weltmeister fast eine Minute und hat als Achter der Gesamtwertung bereits mehr als fünf Minuten Rückstand auf die Spitze. Yohan Rossel (Citroen) als Führender der WRC2-Wertung und M-Sport-Rookie Joshua McErlean (Ford) komplettieren die Top 10.



Erster WP-Sieg für Gregoire Munster



Eine Premiere gab es auf der zehnten Wertungsprüfung "La Motte-Chalancon/Saint-Nazaire 1". Gregoire Munster (Ford) gewann zum ersten Mal in seiner WRC-Karriere eine Prüfung. Dabei profitierte der Luxemburger davon, dass er am Freitagabend auf dem Weg in den Service-Park mit einem Elektrikdefekt liegen geblieben war.



Dadurch konnte er am Samstag als erster Fahrer auf die Prüfungen gehen und fand die saubersten Straßenverhältnisse vor. Munster nutzte dies zu seinem Vorteil und war 0,8 Sekunden schneller als Ogier.



Am Nachmittag werden die drei Prüfungen des Vormittags wiederholt.