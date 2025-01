Gelungener Start ins Unternehmen Titelverteidigung: Thierry Neuville (Hyundai) führt nach dem ersten Tag der Rallye Monte-Carlo, dem Saisonauftakt zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2025. Nachdem zu Beginn Sebastien Ogier (Toyota) mit Bestzeiten auf den ersten beiden Wertungsprüfungen das Tempo bestimmt hatte, fiel der Franzose auf der letzten Prüfung des Tages nach einem Fahrfehler zurück.



Davon profitierte Neuville, der die Rallye nach drei von 18 Wertungsprüfungen anführt. Sein Vorsprung auf Elfyn Evans (Toyota) beträgt allerdings nur 2,0 Sekunden, Ogier liegt nach seinem Ausrutscher 12,8 Sekunden zurück.



Auf den Plätzen vier und fünf folgen die Hyundai-Teamkollegen Ott Tänak und Adrien Fourmaux. Sechster wurde nach einem verhaltenen Start Kalle Rovanperä (Toyota), Siebter Gregoire Munster im schnellsten Ford von M-Sport. Takamoto Katsuta, Sami Pajari (beide Toyota) und Nikolai Gryasin (Skoda) als Führender der WRC2-Wertung komplettieren die Top 10.



Blitzstart in die Saison von Ogier



Traditionell fiel der Startschuss zur Rallye Monte-Carlo am Donnerstagabend. In der Dunkelheit absolvierten die Fahrer die ersten Wettbewerbskilometer in den überarbeiteten Rally1-Autos ohne Hybrid-Antrieb und mit den neuen Hankook-Reifen. Das südkoreanische Unternehmen hat Pirelli als Reifenlieferant für die Königsklasse der Rallye-Weltmeisterschaft abgelöst.



Der Start ins neue Rallye-Jahr gelang auf eisfreien und weitgehend trockenen Straßen dem erfahrensten Piloten am besten. Ogier sicherte sich souverän die erste Bestzeit der Saison 2025 und war 3,9 Sekunden schneller als sein Teamkollege Evans, während Mitfavoriten wie Tänak und Rovenperä vorsichtig in die Rallye starteten und mehr als zehn Sekunden langsamer als Ogier waren.



Auch auf der zweiten Prüfung war Ogier der Schnellste - diesmal allerdings nur 0,9 Sekunden vor Neuville. Während sich Tänak steigerte, verlor Rovanperä erneut mehr als 20 Sekunden auf seinen Teamkollegen und damit frühzeitig den Anschluss an die Spitze.



Stimmungsvolle Bilder, aber Sichtprobleme für die Fahrer



Auf der dritten Prüfung rutschte Ogier nach rund 3,7 Kilometern in einer leichten Rechtskurve kurz von der Straße und verlor gut 15 Sekunden. "Es war viel Schlamm auf der Straße. Wir wurden überrascht und haben seitlich einen Pfosten getroffen. Wir hatten Glück, dass wir davongekommen sind", schilderte Ogier den Vorfall bei Rally.TV.



Insgesamt verlor Ogier auf der Prüfung 23,5 Sekunden auf die Bestzeit, wodurch auch Evans an ihm vorbeizog. Die Führung übernahm Neuville, der zufrieden auf seinen ersten Rallye-Tag mit der Startnummer 1 des amtierenden Weltmeisters zurückblickt: "Wenn man bedenkt, dass ich bei diesen Bedingungen noch nicht mit den Reifen gefahren bin, sind wir auf einem guten Weg und haben unser Ziel, den Tag zu beenden, erreicht", so Neuville bei Rally.TV.



Die zahlreichen Zuschauer sorgten wie gewohnt mit Feuerwerken für eine besondere Atmosphäre, übertrieben es aber an einigen Stellen. "Aus der Ferne sieht das toll aus, aber manchmal stellen sie die bengalischen Feuer direkt auf die Straße. Dann sieht man nichts mehr, das ist gefährlich", sagte Neuville nach der zweiten Wertungsprüfung.



Die Rallye Monte-Carlo wird am Freitag (24. Januar) fortgesetzt. Dann stehen zwei Schleifen mit je drei Wertungsprüfungen über insgesamt 107,34 Kilometer auf dem Programm.