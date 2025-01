Rekordsieger Sebastien Ogier (Toyota) führt die Rallye Monte-Carlo, den Saisonauftakt zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2025, nach dem Freitag an. Der Franzose übernahm die Führung mit einer starken Bestzeit auf der achten Wertungsprüfung und verteidigte sie bis zum Ende des zweiten Tages.



"Das ist ein gutes Ende für den Tag, ich musste hart dafür kämpfen", sagte Ogier gegenüber Rally.TV. "Zu Beginn des Tages hatte ich kein gutes Gefühl. Da ging es für mich eher nach hinten, ich hatte ein schwieriges Gefühl und konnte nicht den perfekten Rhythmus finden. Aber die letzten beiden Prüfungen waren gut für mich."



Nach neun von 18 Wertungsprüfungen liegt Ogier 12,6 Sekunden vor seinem Teamkollegen Elfyn Evans. Der Waliser spürt jedoch den heißen Atem des Drittplatzierten Adrien Fourmaux.



Fourmaux beeindruckt beim ersten Start für Hyundai



Der Franzose zeigte bei seinem ersten Einsatz für Hyundai eine starke Leistung, fuhr am Freitagnachmittag aggressiv und liegt nur 1,6 Sekunden hinter Evans. Ohne einige kleine Fahrfehler hätte er Evans auf der letzten Prüfung des Tages noch vom zweiten Platz verdrängen können.



Vierter ist Kalle Rovanperä (Toyota), der mit einem Rückstand von 38,5 Sekunden derzeit außer Reichweite der Podiumsplätze liegt. Ott Tänak, dessen demolierter Hyundai im Mittagsservice repariert wurde, liegt mit 47,3 Sekunden Rückstand auf Rang fünf.



Auf den Positionen sechs bis acht folgen Gregoire Munster (Ford), Takamoto Katsuta und Sami Pajari (beide Toyota). Thierry Neuville (Hyundai) und Yohan Rossel (Citroen) als schnellster Rally2-Pilot komplettieren die Top 10.



Neuville mit dem nächsten Abflug



Neuville startete nach seinem Ausfall am Vormittag am Nachmittag mit einem runderneuerten Auto, nur um im zweiten Durchgang der Prüfung "La Breole/Selonnet" an exakt derselben Stelle erneut von der Strecke zu rutschen. Ursache war diesmal laut Neuville ein kurz zuvor aufgetretener Reifenschaden vorne links.



Neuville verzichtete darauf, den platten Reifen zu wechseln und musste entsprechend langsam ins Ziel der Prüfung fahren. Dadurch verlor er weitere zwei Minuten und liegt in der Gesamtwertung nun 3:58.6 Minuten hinter der Spitze.



Nachdem die Prüfung "Saint-Leger-les-Melezes/La Batie-Neuve" am Vormittag aus Sicherheitsgründen abgesagt werden musste, erlebten die Piloten auf der einzigen Durchfahrt am Nachmittag erstmals typische "Monte"-Bedingungen mit vereisten Straßen. Dies betraf jedoch nur wenige Abschnitte, sodass alle Rally1-Piloten mit vier superweichen Reifen unterwegs waren.



Nur vereinzelt eisige Straßen



Dementsprechend vorsichtig mussten sie ihre Fahrzeuge durch die vereisten Passagen "tragen". Evans gelang das einmal nicht. Nach einem halben Dreher musste er kurz rangieren und verlor fast zehn Sekunden. Da Ogier mit den schwierigen Bedingungen am besten zurechtkam, wechselte die Führung zwischen den beiden Toyota-Piloten.



Am Samstag stehen bei der Rallye Monte-Carlo 2025 zwei Schleifen mit je drei Wertungsprüfungen über insgesamt 131,4 Kilometer auf dem Programm.