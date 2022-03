Die Rallye Schweden ist seit 1950 fester Bestandteil der Motorsport-Welt und ein Highlight der Rallye-WM (WRC). Die Wertungsprüfungen auf Schnee und Eis fordern nicht nur die Fahrer, sondern liefern den Fans spektakuläre Bilder und einen spannenden Kampf den Sieg. Deshalb erwägen die WRC-Verantwortlichen, ab der Saison 2024 eine zweite Schneerallye auszutragen.



Einen geeigneten Austragungsort würde es bereits geben: Die Arktis-Rallye in Finnland. Der Event rückte im Jahr 2021 bereits wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie in den WRC-Kalender und hat sich damit als tauglich erwiesen. Es könnten aber auch Alternativen erwägt werden.



"Wir denken, dass eine Schneerallye, wie wir sie hier oder bei der Arktis-Rallye Finnland vergangenes Jahr unter idealen Schneebindungen gesehen haben, nicht nur unglaubliche Bilder und einzigartigen Motorsport generiert, sondern auch einzigartig für den Weltsport ist", sagt WRC-Eventdirektor Simon Larkin.



Jeder würde profitieren



Deshalb wolle er "die Chance ergreifen", sollte sich eine zweite Winterrallye anbieten. "Es würde das Investment, das wir alle bei einem Event auf Schnee tätigen müssen, rechtfertigen", ist sich Larkin sicher. Alle Seiten - der Reifenhersteller Pirelli, die Automarken Hyundai, Toyota und Ford sowie die Teams und Fahrer - würden von einer weiteren Rallye auf Eis profitieren.



"Wir glauben, dass es Platz für eine zweite Rallye gibt", stellt Larkin klar. "Für nächstes Jahr ist es unwahrscheinlich, aber vielleicht wird es 2024 etwas, worauf wir sicher abzielen." Die WRC darf sich dabei auf die Unterstützung seitens des Automobil-Weltverbandes (FIA) verlassen. FIA-Vizepräsident Robert Reid war in Schweden zu Gast und begrüßt den Vorstoß.



Er glaubt, dass eine zweite Rallye auf Schnee die Effizienz der Serie deutlich steigern würden, da die Fahrer, Marken und Reifenlieferanten viel Geld in die Entwicklung stecken, um in Schweden auf Schnee wettbewerbsfähig zu sein. Auch die Testfahrten würden sich mit einer zweiten Eisrallye deutlich stärker rentieren.



Effiziente Lösung möglich



"Es ist spektakulär und ein großer Spaß", sagt Reid. "Die Bilder und der Wettbewerb sind in der Regel gut. Der Promoter ist für den Vorschlag des Kalenders zuständig, der von der WRC-Kommission genehmigt werden muss, aber warum nicht?"



Der FIA-Strippenzieher schlägt vor, die beiden Schneerallyes gleich hintereinander zu veranstalten, da die Autos dann schon mit dem richtigen Kit ausgestattet seien. Sollte die zweite Rallye auch in Nordeuropa stattfinden, würden außerdem die Reisekosten deutlich geringer ausfallen, als in dem Fall, bei dem die beiden Events nicht direkt hintereinander stattfinden würden, so Reid.



Die WRC gibt es in der heutigen Form seit 1973 und seitdem gab es nur vier Jahre, in denen die Winterrallye in Schweden nicht ausgetragen wurden. Im Jahr 2022 ist das nordeuropäische Land mit einer neuen Strecke in Umea in den Kalender zurückgekehrt. Der Austragungsort liegt 800 Kilometer nordöstlich des ehemaligen Zuhauses Karlstad.



Das neue Gewand des Events hat den WRC-Verantwortlichen gefallen, weshalb vergangenen Sonntag ein neuer Zwei-Jahresvertrag für die Rallye Schweden verkündet wurde. Da kamen auch die ersten Anzeichen auf, die den Wunsch weiterer Schneerallyes im Kalender seitens der WRC unterstrichen. Zuletzt gab es im Jahr 2007 zwei Rallyes auf Eis in Schweden und Norwegen.