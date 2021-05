WRC: Rally Portugal 2021

Eigentlich hätten Niki Mayr-Menhof und Poldi Welsersheimb nur noch ins Ziel fahren müssen - doch auf dem berühmten Fafe-Sprung kam es zu einer unglücklichen Landung, wie Drift Company Rallye Team-Chef Beppo Harrach im Telefonat mit motorline.cc erklärt: „Einen Kilometer vor dem Ziel auf dem berühmten Fafe-Sprung hat das Auto bei der Landung hinten einen Kick bekommen, das Auto ist mit dem Unterbodenschutz und nicht mit den Rädern aufgekommen und so hat sich das Auto nach vorne überschlagen.Es war ein heftiger Unfall - und sowohl Niki als auch Poldi wurden sofort per Hubschrauber ins Spital gebracht.“



Glücklicherweise sind aber beide Piloten bei Bewusstsein und auch ansprechbar, wie Beppo Harrach versichert: „Ich konnte mit beiden Jungs bereits telefonieren - aber natürlich bin ich besorgt um sie. Die beiden werden jetzt über Nacht im Spital behalten und genau untersucht, auch um innere Verletzungen ausschließen zu können. Jetzt bitte ich alle Fans, uns die Daumen zu drücken, dass es keine schlimmeren Verletzungen zu beklagen gibt.“



Die Portugal Rallye hatte bereits unglücklich für das Duo begonnen, als man am ersten Tag in einer Spitzkehre von der Strecke abkam, sich das Auto überschlug und hernach in einem Graben feststeckte. Das Team konnte den stark ramponierten Wagen jedoch rechtzeitig reparieren und die Fahrt konnte fortgesetzt werden - mehr als ein Test unter Wettbewerbsbedingungen war so aber nicht mehr möglich.



Die Redaktion von motorline.cc drückt heftig die Daumen, dass Niki Mayr-Melnhof und Poldi Welsersheimb keine schweren Verletzungen erlitten haben und wünscht den beiden eine rasche Genesung.