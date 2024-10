15 Punkte Rückstand muss Toyota bei der Rallye Japan (21. bis 24. November), dem Saisonfinale der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024, aufholen, um Hyundai im Kampf um den Herstellertitel noch abzufangen. Dieses Unterfangen muss das Werksteam des japanischen Herstellers bei seinem Heimspiel allerdings ohne den zweimaligen Weltmeister Kalle Rovanperä in Angriff nehmen.



Wie aus der am 28. Oktober veröffentlichten Teilnehmerliste hervorgeht, tritt Toyota in Japan nur mit drei GR Yaris Rally1 an, die von Elfyn Evans, Takamoto Katsuta und Sebastien Ogier pilotiert werden.



Rovanperä fehlt im Aufgebot der Japaner, weil er seine vertraglich vereinbarten sieben Saisonstarts bereits absolviert hat. Der Finne, der nach seinem zweimaligen Titelgewinn in dieser Saison nur noch ein Teilzeitprogramm in der Rallye-WM bestrittt, war bei der Rallye Polen im Juni kurzfristig für Ogier eingesprungen, der nach einem Unfall bei der Besichtigungsfahrt (Recce) passen musste.



Im Kampf um den Herstellertitel herrscht in Japan bei der Anzahl der Teilnehmer somit Gleichstand, denn auch Hyundai schickt drei Rally1-Autos an den Start. Neben Thierry Neuville und Ott Tänak wird auch Andreas Mikkelsen wieder am Start sein. M-Sport-Ford setzt wie gewohnt zwei Rally1-Autos für Adrien Fourmaux und Gregoire Munster ein.



Neuville und Tänak kämpfen in Japan um den Fahrertitel, den ersten für einen Hyundai-Piloten in der Geschichte der Rallye-Weltmeisterschaft. Neuville ist der große Favorit. Er liegt 25 Punkte vor Tänak. Da in Japan maximal 30 Punkte zu holen sind, muss Tänak eine nahezu perfekte Rallye hinlegen und auf einen Totalausfall von Neuville hoffen, um den Belgier noch abzufangen.



Didier Auriol kehrt in die WRC zurück



Bei der Rallye Japan kehrt mit Didier Auriol ein ehemaliger Weltmeister nach fast 20 Jahren in die Rallye-Weltmeisterschaft zurück. Der WRC-Champion von 1994 startet in der nationalen Wertung mit einem seriennahen Toyota GR Yaris.



Navigiert wird er von seinem langjährigen Beifahrer Denis Giraudet. Der heute 66-jährige Franzose war zuletzt 2005 bei der Rallye Monte-Carlo in der Rallye-WM am Start.