Wie die Kollegen von auto-motor-sport.de berichten, dürfte die Sache noch offiziell werden, bevor der FIA-Weltrat am 19. Oktober den WRC-Kalender für 2023 absegnet: Nachdem auf der Suche nach einer dritten Asphalt-Rallye (neben Kroatien und Japan) mit Spanien nicht und nicht die Rallye Katalonien finalisiert werden konnte, man aber aus Kosten-/logistischen Gründen zwingend eine Veranstaltung in Europa brauchte, machte der ADAC keine halben Sachen und meldete sich mit einem sehr weit fortgeschrittenen Konzept beim WRC-Promoter.



"Das dieses Mal vorgestellte Konzept einer Rallye in drei Ländern war deutlich konkreter und mit den beteiligten Motorsportverbänden aus Tschechien und Österreich abgestimmt." erklärt Simon Larkin, beim WM-Promoter für Veranstaltungen und Kalenderplanung verantwortlich. "Für uns zählt nicht nur der finanzielle Aspekt, neben dem sportlichen Konzept, freuen wir uns als deutsch-österreichisches Unternehmen außerdem auf ein Heimspiel", so Larkin weiter. "Klar ist auch, ein WM-Lauf in Zentraleuropa mit dem wichtigsten automobilen Kernmarkt Deutschland ist ein echtes Pfund."



Der geplante Aufbau: Die Zentrale der Rallye soll im bayrischen Passau liegen. Gestartet wird aber in Prag; die Freitags-Prüfungen werden in Tschechien gefahren. Samstag und Sonntag wiederum soll dann in Südbayern und auch Österreich gefahren werden.



Hier der somit vorläufige WRC-Kalender 2023:

Monte Carlo (Januar)

Schweden (Februar)

Mexiko (März)

Kroatien (April)

Portugal (Mai)

Italien (Juni)

Kenia (Juni)

Estland (Juli)

Finnland (August)

Chile (September)

Griechenland (September)

Zentraleuropa (Oktober)

Japan (November)

Saudi-Arabien (Dezember)



Bild: Bild stammt vom letzten WRC-Lauf in Deutschland: der ADAC WRC Rally Deutschland 2019. Damals belegte Toyota Platz 1, 2 und 3 gleichermaßen und hatte dementsprechend viel zu feiern.