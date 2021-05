Suzuki Across 2,5 PHEV – im Test

Vor etwa 10 Jahren hatte die japanische Marke ihre Fans schon einmal mit einem ungewöhnlichen Auto überrascht: Als Mittelklasse-Limousine mit Vollausstattung und 178 PS passte der Kizashi so gar nicht in die Suzuki-Schauräume, wo Swift, Splash und SX-4 in der Überzahl waren. Die Krux damals: Es wurde kein Trend bedient, das Modell blieb ein – sehr gemütliches und gar nicht so teures – Kuriosum.

Durch Swace und Co vorbereitet

Mit der Mildhybrid-Offensive des letzten Jahres wurde die Suzuki-Kundschaft bereits an die Elektrifzierung herangeführt. Der Across, den es nur als Plug-in-Hybrid gibt, wurde bei seiner Markteinführung noch dazu vom Suzuki Swace (ein Hybrid) begleitet. Und: SUVs sind in Österreich nach wie vor en vogue. Klappt es diesmal also mit dem etwas anderen Suzuki?

Von der äußerlichen Erscheinung und der Art, wie sich das 4,64-Meter-SUV fährt, schlussendlich auch, wie es sich im Interieur anfühlt, hat der Across gute Karten. Den einzigen Stolperstein sehen wir im Preis, das aber nur in der Relation zum üblichen Kundenverhalten von Suzuki. Wer zum Händler geht, findet dort Fahrzeuge ab 14 990 Euro, mit dem Swace (29 690 Euro) kommt man dem Dreier an erster Stelle recht nahe. Und dann schmeißt der Across seine 57 990 Euro ins Rennen.