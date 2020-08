BMW hat es schon wieder getan ...

BMW hat es schon wieder getan ... | 13.08.2020

Erneut necken die Bayern das Internet

"#prettyclose": Mit dieser kleinen, fiesen Botschaft erwidert BMW erneut die Versuche aus dem Bild zum kommenden M3 Touring (volgo "Kombi") zusätzliche Details zu entlocken.

Anfang Juli hatten wir das Thema schon einmal. Als der erste Teaser-Trailer zum kommenden BMW M3 und M4 erschien, machten sich so manche "Fotobearbeitungsprofis" rasch ans Werk und wollten durch Aufhellen des Bildes mehr über das Aussehen der kommenden Top-Athleten mit Propeller auf der Stirn erfahren. Doch damit hatten die Bayern freilich gerechnet; und platzierten neckische Botschaften tief in den Schwarzbereichen des Bildes: Auf dem Heck des G80 M3 war "Nice Try" (also "netter Versuch") zu lesen, während in der Nähe der Frontleuchten des G82 M4 ein winziges "Nope" eingearbeitet wurde (also ein durchaus bissl süffisantes "nein").



Nun, als vor wenigen Tagen die ersten, sehr ähnlichen Bilder des kommenden M3 Touring erschienen sind, war freilich unsere Neugier sofort geweckt, ob BMW sich erneut so ein Späßchen erlauben würde. Die kurze Antwort: ja, allerdings. Diesmal prangert ein spöttisches "#prettyclose" auf den linken Türen des Power-Kombis.



Auch beim G81 heißt es also wohl bis in den September warten, um das finale Design zu sehen zu bekommen ... und dann noch ein wenig länger, bis sie den Weg in unsere Schauräume und auf unsere Straßen finden. Das dürfte nämlich erst zu Beginn des Jahres 2021 soweit sein.