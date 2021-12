Der Motorline-Redaktions-Rückblick 2021

Elektroautos sind fixer Bestandteil aller Automagazine, in electric WOW dreht sich die Berichterstattung sogar ausschließlich um elektrifizierte Fahrzeuge. Und im Gegensatz zu manchem Mitbewerber sind die Ansprüche im Hinblick auf die Tests hoch. Einheitliche Vergleichsrunden zählen da ebenso dazu wie der ein oder andere Vergleichstest. Und auf einen bin ich ganz besonders stolz, schließlich waren wir im Herbst das einzige österreichische Magazin, dass die vier begehrenswertesten E-SUV in einem Test vereint hat. Neben Skoda Enyaq, Ford Mustang Mach-E und Hyundai Ioniq 5 hat es nämlich auch das Tesla Model Y in den Vergleich geschafft! Und so konnten wir die Unterschiede in Sachen Leistung, Platzangebot und Reichweite gut herausarbeiten. Dass Motorline Chefredakteur Johannes Posch den Vergleich mit einem spannenden Video geadelt hat, ist das Tüpfelchen auf dem i. Jetzt aber genug mit Eigenlob! ;-) Wer den Vergleichstest noch nicht gelesen bzw. gesehen hat, unbedingt nachholen!

Und dennoch ist es faszinierend, wie sehr man Dinge falsch verstehen kann, und dass immer noch neue Fakten auftauchen. Entgegen allgemeiner Aussagen war Italdesign nie für das Design des Ital verantwortlich. Das erledigte man daheim in Birmingham. In Italien fertigte man angeblich zeitweise das Auto, oder Teile davon – so genau lässt sich das alles nicht mehr sagen, was die Sache nur noch unglaublicher macht.

Das wohl coolste an alten Autos ist die Tatsache, dass man über sie viel mehr erzählen kann als ihre herzlosen neuen Kollegen. Und dann gibt es aber diese Exemplare, deren Geschichte man nicht erfinden könnte. Und da war 2021 für mich definitiv der Morris Ital mein ganz persönliches Highlight, als Teil der „Helden auf Rädern“-Folge über den Morris Marina – und genau hier fängt die unglaubliche Geschichte auch schon an, unglaublich zu werden.

Severin Karl und der Morgan Plus Four CX-T

Als Fan britischer Automobile musste ich besonders über die Morgan-Meldung von 6. August auf motorline.cc schmunzeln. Für gewöhnlich stellt man sich die Ausfahrt in einem Plus Four ja eher über eine gewundene Landstraße vor, die von schönen alten Bäumen gesäumt ist. Das Dach offen und der Wind in den noch vorhandenen Haaren… Wer käme im Normalfall auf die Idee, den nach wie vor in Handarbeit hergestellten Engländer über Stock und Stein zu prügeln? Immerhin wird in der Manufaktur in Malvern (Worcestershire) seit Ewigkeiten – die Firma wurde 1909 gegründet – auf Eschenholz-Rahmen gesetzt.

Allradtechnik und Turbo-Vierzylinder mit 258 PS kommen im Fall des Plus Four CX-T von BMW, die Software des xDrive-Differenzials wurde für Morgan speziell angepasst. Eigene Aufbauten für Gepäck (wasser-, also auch staubdicht), Ausrüstung und Reservereifen stellen sicher, dass die Lust auf Abenteuer nicht am sonst ganz schön knappen Platzangebot endet. Der Preis ist die andere Sache, leider. Etwa 200.000 Euro vor Steuern machen der nächsten Geländehatz einen Strich durch die Rechnung. Wenigstens geht es vielen anderen Fans durch die Limitierung auf acht Exemplare ebenso.

