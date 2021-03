Mit dem Auto in den Bergen

Wer sich für einen Trip in oder durch die Berge entscheidet darf sich auf eine schöne, aber auch fordernde Reise freuen. Denn eine Autofahrt in den Bergen stellt einige besondere Anforderungen an den Fahrer - auf die man sich im Vorfeld gut vorbereiten sollte.

Darauf muss man bei einer Autofahrt in den Bergen achten

Technischer Check vor der Abfahrt

Nicht nur bei einer Fahrt durch die Berge wichtig, sondern generell bei längeren Fahrten: ein technischer Check-Up vor der Abfahrt. Hier sollte man nochmal alle Flüssigkeiten checken. Aber auch auf Bremse, Kupplung und Zahnriemen sollte man unbedingt ein Auge werfen bevor es losgeht. Wer sich das selbst nicht alles zutraut sollte dazu natürlich in eine Werkstatt gehen.

Intelligent Bremsen

Wenn es in den Bergen steil bergab geht, scheint es nahe zu liegen, dass man regelmäßig auf die Bremse treten sollte, um nicht zu viel Geschwindigkeit aufzunehmen. Doch genau das sollte man eben nicht tun - denn dieses Verhalten kann schnell dazu führen, dass sowohl die Bremsscheiben als auch die Bremsen überhitzen und im schlimmsten Fall ihren Dienst verweigern.

Daher sollte man das Auto besser so lange wie möglich rollen lassen und gegebenenfalls auf die Motorbremse zurückgreifen, also mit einem kleinen Gang den Berg hinunterfahren. Bei modernen Fahrzeugen kann man das sogar über den Tempomat automatisch regeln.

Die Drehzahl im Auge behalten

Bei der Fahrt durch die Berge sollte man stets die Drehzahl im Auge behalten und idealerweise im mittleren Drehzahlbereich fahren. Als Faustregel für die Wahl des richtigen Gangs gilt: mit dem Gang, mit dem man einen Berg hochfährt, sollte man ihn auch wieder runterfahren.

Fahrweise anpassen und Verkehrsregeln beachten

Die besonderen Gegebenheiten in den Bergen erfordern eine Anpassung der eigenen Fahrweise. Gerade in engen Kurven sollte man Voraussicht walten lassen und diese lieber zu langsam als zu schnell durchqueren.

Dazu sollte man beachten, dass an engen Stellen Fahrzeuge, die bergaufwärts fahren immer Vorfahrt haben. Nicht nur deswegen sollte man in den Bergen immer vorausschauend fahren. So könnte es etwa sein, dass man an engen, schwer einsehbaren Kurven ein entgegenkommendes Auto übersieht - daher sollte man sich solchen Stellen besser vorsichtig und mit niedriger Geschwindigkeit nähern.

