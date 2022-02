Doch eine Automesse im März in Graz

MotionExpo folgt AutoEmotion in Graz

Schon im Herbst des Vorjahres beschloss der Verein der Grazer Automobilhändler, der bereits die AutoEmotion 2020 und 2021 wegen Covid-19 absagen musste und sich in weiterer Folge auf gleich auflöste, dass es auch 2022 keine Messe geben würde. Die aktuell angekündigten Lockerungen haben nun allerdings eine Nachfolge-Veranstaltung mit adaptiertem Konzept ermöglicht.



Die MotionExpo2022 wird ab frei gewordenen Termin von 11. bis 13. März direkt von der Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft m.b.H in Kooperation mit Faschingbauer & Schaar, der ehemaligen Agentur der Vorgängermesse, organisiert.



„Beim neue Messeformat sollen einerseits Neuwagen präsentiert, aber gleichzeitig auch technologische Entwicklungen und innovative Konzepte zur Mobilität erlebbar gemacht werden“, so Peter Schaar, Geschäftsführer der Agentur und Projektentwickler der MotionExpo2022.



Die Themenbereiche der MotionExpo2022:



• Neufahrzeuge und Marken

• Technologie und Mobilität (Antriebssysteme, autonomes Fahren, Connectivity, Fahrzeugbau)

• innovative Verkehrssysteme und gewerbliche, sowie kommunale Nutzung von Fahrzeugen

• Fahrzeug und Freizeit (Bikes, After-Market, Youngtimer, Racing-Area…)