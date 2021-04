Facelift Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8

Facelift Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 | 20.04.2021

Starker Antritt

Peugeot hat den 3008 geliftet, Topmodell bleibt der allradgetriebene Hybrid4.

Es ist schon beachtlich, welche Leistungsreserven so ein Plug-in-Hybrid unter der Haube hat. Ein Modell, das in seiner Klasse besonders heraussticht, ist der Peugeot 3008 Hybrid4, der kürzlich einem Facelift unterzogen wurde. Zu erkennen ist das an der neu gestalteten Frontpartie sowie Details im Innenraum.

Sportwagen-Gene

Die Technik unter dem Blechkleid des Topmodells kennt man vom Halbbruder Opel Grandland X PHEV, ein 200 PS starker Benzinmotor wird dabei mit zwei an Vorder- und Hinterachse angebrachten E-Motoren gekoppelt, was eine stramme Systemleistung von 300 PS ergibt und gut ist für eine Beschleunigung von 6,1 Sekunden auf 100 km/h. 59 Kilometer schafft der 3008er rein elektrisch, geladen wird einphasig mit 3,7 beziehungsweise optional 7,4 kW. Wer mit weniger Leistung (225 PS) und Frontantrieb das Auslangen findet, der greift zum kleineren Plug-in-Hybriden. Die Preise beginnen bei 44.800 Euro, der Hybrid4 startet bei 49.050 Euro.

Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 – Technische Daten

Leistung | Drehmoment 200 PS + 81/83 kW E-Motoren

0–100 km/h | Vmax 6,1 s. | 235 km/h

Getriebe | Antrieb 8-Gang aut. | Allrad

Reichweite (max.) | Batterie 59 km (WLTP) | 13,2 kWh

Ø-Verbrauch 1,3 l S/100 km, 30 g CO 2 /km

Ladedauer ca. 4 h1 | ca. 2 h2

Kofferraum | Zuladung 395–1.357 l | 424 kg

Garantie Fahrzeug | Batterie 2 Jahre | 8 Jahre/160.000 km

Basispreis | NoVA 49.050 (inkl.) | 0 %

Das gefällt uns: Power, Allradantrieb

Das vermissen wir: etwas mehr Zuladung

Die Alternative: Opel Grandland X PHEV

1 3,7 kW 1-phasig; 2 7,4 kW 1-phasig