Küche und Dachzelt für den L 200

Der spezielle Campingumbau ist modular aufgebaut. So kann auf einem stabilen Schiebeplateau (1.949,58 Euro) ein Küchenmodul mit Primus-Gaskocher, Faltwaschbecken, Besteckkasten, 12-Volt-Anschluss und Wasserversorgung inklusive 12-Liter-Kanister mit Tauchpumpe (3.600,46 Euro) montiert werden. Es ermöglicht, so seine Erfinder, "kulinarische Erlebnisse auch abseits befestigter Straßen".



Das Ganze steckt unter einem abschließbaren Rollcover (1.949,58 Euro) mit Überrollbügel (953,10 Euro). Und obendrauf kommt dann das Dachzelt GT Pick Up (3.410,79 Euro), das speziell für den Profi-Pick-up konzipiert wurde und das sich mit wenigen Handgriffen von nur einer Person mit Hilfe der mitgelieferten 12-Volt-E-Pumpe aufbauen lässt. Seine Liegefläche: üppige 140 mal 220 Zentimeter.



Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der MMD Automobile GmbH und verstehen sich ohne Montage und Service.