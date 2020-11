Neu: L200 Work Edition mit Automatik

Schalten lassen auf Basisniveau

31.490 Euro: So günstig gibt es einen Pick-up mit Automatikgetriebe in Österreich sonst nicht.

Echte Arbeitstiere müssen nicht teuer sein. In Österreich bieten sich Pick-ups dafür grundsätzlich an, zahlt man für sie doch keine NoVA. Für Unternehmer fällt zusätzlich die Vorsteuerabzugsberechtigung ins Gewicht. Will man einen Pick-up mit Automatik, muss man meist dennoch tief in die Tasche greifen.

Der Mitsubishi-Importeur freut sich daher diebisch, mit der L200 Work Edition Doppelkabine samt 6-Gang-Automatikgetriebe um 31.490 Euro (ohne MwSt.: 26.242 Euro), die wohl günstigste Doppelkabine ohne Kupplungspedal in der Alpenrepublik anzubieten. Unsere Umschau bei den üblichen Verdächtigen bestätigt das. Das auf Knopfdruck zuschaltbare Allradsystem Easy Select ist natürlich Serie, für den harten Arbeitsalltag stehen 3,1 Tonnen Anhängelast zur Verfügung. Den 2,2 ClearTec Turbodiesel (150 PS/400 Nm) kennen wir schon aus unserem Test – ein bäriger Kerl, der zum Charakter des L200 passt.