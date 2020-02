ARC: Blaufränkischland-Rallye

ARC: Blaufränkischland-Rallye | 28.02.2020

Nächster Test für den Suzuki Swift ZMX erfolgt in Deutschkreutz

ZM-Racing bringt neuerlich Christoph Zellhofer und Christina Ettel zum Einsatz - Hintergrund dieses Einsatzes ist der nächste Meisterschaftslauf im Rebenland.

Bevor es zum zweiten Einsatz in der heimischen Rallyemeisterschaft am 27./28. März im südsteirischen Rebenland geht, wird das ZM-Racing Team den selbst entwickelten und gebauten Suzuki Swift ZMX Prototyp noch einmal ausgiebig in einem Wettbewerb testen.



Daher wird man beim Auftakt der Austria Rallye Challenge bei der Blaufränkischland Rallye mit Start und Ziel in Deutschkreutz an den Start gehen. Die Rallye weist eine Gesamtlänge von fast 200 Kilometern auf, wovon ca. 100 Kilometer auf den acht Sonderprüfungen gefahren werden.



ZM-Racing vertraut dabei wieder auf Christoph Zellhofer und der sehr erfahrenen Co-Pilotin Christina Ettel, die beide schon beim heurigen Rallyeauftakt der Jännerrallye in Freistadt, in der von der AMF neu geschaffenen Klasse 8 den ausgezeichneten zweiten Platz belegten und damit auch Gesamt den 14. Platz erreichten.



Christoph Zellhofer möchte im Burgenland während der Rallye eine Reihe von Testzielen abarbeiten: "Sehr wichtig dabei sind Entwicklungserfahrungen am Set Up, weiters einen optimalen Schrieb für die Sonderprüfungen zu erarbeiten und natürlich die Rallye zu beenden, um möglichst viele Kilometer in der Praxis zu fahren. Dabei sollte nicht Platzierung im Vordergrund stehen, sondern positive Testergebnisse für den weiteren Verlauf der Rallye-Meisterschaft.“