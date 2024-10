ARC: 1000 Hügel & Herbstrallye

Die Austrian Rallye Challenge (ARC) war am vergangenen Wochenende zu Gast bei der OBM Land der 1000 Hügel Rallye, die zugleich das Finale der Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft (ORM) bildete. Für die ARC-Rallye zählten jene acht Sonderprüfungen, welche am Samstag gefahren wurden.



ARC: „Beide komplett am Limit!“



In der ARC-Wertung kamen Max und Ben Maier als Tabellenleader nach Krumbach - wohl wissend, dass bei ihnen bereits ein Streichresultat fällig wird, da heuer die besten vier der sechs ARC-Rallyes gewertet werden. Übrigens: Jene 20 Punkte, die man für die Angabe einer Bonus-Rallye erhält, erhalten alle ARC-Teams.



Die Streichresultat-Arithmetik war letztendlich nur bedingt das Problem der Gebrüder Maier. Denn das Duo konnte im Kampf um die ARC-Krone diesmal nicht mithalten. Max Maier erklärt den Hintergrund: „Wir hatten bei der Rally Kumrovec einen deftigen Abflug und dieser Unfall ist bei uns noch im Auto mitgefahren. Wir tasten uns nun schrittweise wieder an unseren alten Speed heran.“ So belegten Maier/Maier in der ARC4 Platz drei, auch in der Tabelle liegen die beiden nun auf Rang drei - eine Rückeroberung der Tabellenspitze ist leider nicht mehr möglich…



Somit bleiben nur noch zwei Teams im Rennen um den ARC-Clubmeister: Marcel Neulinger/Silvano Winkler und Lukas Dirnberger/Lukas Martinelli - die beiden Duos kämpften in Krumbach um den Junioren-Staatsmeistertitel und konnten in ihren Ford Fiesta ST sensationelle Zeiten fahren. Lukas Dirnberger nickt: „Wir sind beide komplett am Limit gefahren, wir lagen auf jeder Prüfung in den Top 10 gesamt.“ Während sich Marcel Neulinger zum Staatsmeister krönen konnte, holte Lukas Dirnberger mit winzigen 0,8 Sekunden Vorsprung den Sieg in der ARC4.



In der Tabelle führt Neulinger mit 187 vor Dirnberger mit 174 Zählern. Das elektrisierende Duell der beiden Jungpiloten wird also beim Grande Finale der Austrian Rallye Challenge fortgesetzt - Neulinger und Dirnberger kämpfen bei der Herbstrallye Dobersberg um den ARC-Clubmeister-Titel. Wer am Ende vor dem jeweils anderen liegt, hat wohl den Titel in der Tasche. Marcel Neulinger ist top motiviert: „Ich freue mich auf die Herbstrallye, da gibt es wirklich coole Prüfungen. Ich bin dort im Vorjahr meine zweite Rallye gefahren. Ich würde mir Regen wünschen - denn es liegt mir, wenn es dreckig ist…“



ART: Zwei Rally4-Debütanten im Kampf um die Trophy



Auch in der Austrian Rallye Trophy (ART) für moderne Fahrzeuge kommt es beim ARC-Showdown zu einem spannenden Titelduell. Beide Kandidaten fahren heuer zum ersten Mal einen Rally4-Boliden. Thomas Regner (Peugeot 208 Rally4/Copilot Gottfried Witzmann) führt mit 153 Punkten vor Raphael Dirnberger, dem Bruder von Lukas, der mit Christian Gimpl einen OpelCorsa Rally4 pilotiert und 134,5 Punkte auf dem Konto hat.



Was nach einem klaren Vorteil für Regner aussieht, relativiert sich aufgrund der Streichresultat-Arithmetik: Denn Regner muss mehr als 27 Punkte (seine bislang schlechteste Ausbeute) einfahren, um sein Konto zu erhöhen - bei Dirnberger beträgt der potentielle Streicher 10,5 Zähler, womit sich die beiden in etwa die Wage halten.



Würden beide an der Spitze der ART2 landen, würde wie in der ARC derjenige Clubmeister sein, der vor dem jeweils anderen landet. Allerdings sind mit Michael Kogler, Rally4-Debütant Lukas Schindelegger oder auch Jürgen Strondl noch weitere Piloten am Start, die sich vor oder zwischen die beiden Titelfighter platzieren und so für neue mathematische Voraussetzungen sorgen könnten.



Dass Regner im Land der 1000 Hügel über zwei Minuten auf Raphael Dirnberger einbüßte, hat einen Hintergrund: „Ich musste auf eineinhalb Prüfungen ohne Servolenkung fahren. Schon am Freitag gab es viel zu reparieren - daher möchte ich mein Team Kellner Motorsport erwähnen: Das sind die besten Servicemechaniker, die es gibt.“



Sowohl Regner als auch Dirnberger sind guten Mutes, Dirnberger sagt: „Wir sind im Land der 1000 Hügel stets halbwegs vorne gelegen - auch wenn wir im Vorjahr nur bis zur zweiten Prüfung gekommen sind, bin ich zuversichtlich gestimmt.“



ARCP: Reinhard Frühwald ist Clubmeister!



Obwohl Reinhard Frühwald bei der OBM Rallye mit Kühlwasserproblemen zu kämpfen hatte, ist es ihm letztendlich gelungen, die ARCP für Proto- und Produktionsfahrzeuge zu gewinnen. Für die Herbstrallye musste er aber schweren Herzens absagen: „Ich wäre gerne in Dobersberg gefahren, doch die nötigen Reparaturarbeiten wären zu kosten- und auch zu zeitintensiv gewesen.“



ARCH: Lada-Pilot steht vor dem Titel



Bei den Historischen der ARCH könnte sich ein Lada-Pilot, Mario Wanko zum Clubmeister krönen - er muss dafür lediglich in die erste Prüfung starten. Nur wenn ihm das nicht gelingen sollte, würde Alfons Nothdurfter den Titel einheimsen.



ARCJ: Winkler ist bereits ARCJ2-Champion



Bei den ARC Junioren werden die beiden ARC-Titelfighter auch um die ARCJ1 für Junior-Piloten kämpfen. In der ARCJ2 für CopilotInnen steht Silvano Winkler, der Copilot von Marcel Neulinger bereits als Clubmeister fest.



