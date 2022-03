ARC, Blaufränkischland Rallye: Vorschau

Erstmals seit der ersten Ausgabe dieser Veranstaltung 2020 gibt es am Rallyetag keine Zuschauerbeschränkungen im Blaufränkischland. Freilich ein Präventionskonzept hat der Veranstalter selbstverständlich auch heuer wieder vorbereitet.



Lange Nennliste mit vielen Sieganwärtern



Die Nennliste ist nicht nur ein quantitatives Highlight sondern ist ebenso mit qualitativen Sieganwärtern sowohl für Gesamt-als auch diverse Klassensiege gespickt.



Die Rekordteilnehmerzahl an R2 Fahrzeugen, bzw. deren Piloten werden sich wohl den Gesamtsieg unter sich ausmachen.

Freilich nicht zu unterschätzen ist der amtierende Staatsmeister Simon Wagner, welcher einen Opel Corsa R4 zum Einsatz bringt.

Jener bekommt es aber unter andern mit Nikolai Lander, Luca Waldherr und einigen schnellen Ausländern in seiner Klasse zu tun.



Direkter historischer Vergleich



Die Fans der historischen Fahrzeuge haben dieses Jahr einen direkten optischen Vergleich zu den moderneren Fahrzeugen.

Auf Grund der geringeren Nennstärke wurden diese Fahrzeuge heuer in das Hauptfeld eingegliedert.

Das schürt aber freilich auch den Ehrgeiz sich direkt mit den übrigen Teilnehmern messen zu können und vor den diversen Zeitkontrollen oder Regroupingzonen die Benzingespräche zu intensivieren…

Hier ist vor allem die Vielfalt der Marken ein traditionelles Highlight. Von einem legendären Audi Quattro über verschiedenste Epochen der Marke Ford bis zu Lada, Mazda und Volvo wird hier die gute alte Rallyezeit zelebriert.



Ehre wem Ehre gebührt – ARC Buffet für alle Mitglieder inkludiert



Auf Grund der Lockerungen seitens der Bundesregierung mit 5. März, kann man nun auch die längst fällige Siegerehrung der Austrian Rallye Challenge 2021 nachholen.

Alle ARC Mitglieder sind herzlich dazu eingeladen.??Freilich können auch Mechaniker, Freunde und Sponsoren teilnehmen. Für jene kann man bei der verpflichtenden Voranmeldung Plätze erwerben.

Diese Ehrung findet vor der Siegerehrung der Blaufränkischland Rallye 2022 im Festsaal des Rallyezentrums in Deutschkreutz statt.



Eine Anmeldung, bzw. Registrierung ist unbedingt erforderlich und erfolgt über die Website der Veranstaltung.



Rekordverdächtiger Medienvertreteransturm & Rallye Radio schon ab Donnerstag



Noch nie war das mediale Interesse an einem ARC Lauf so groß, was sich mit den zahlreichen Akkreditierungen belegen lässt.



Das Rallye Radio von Noir Trawniczek wird ebenfalls wieder Teil der Veranstaltung sein und sendet wie folgt:



Donnerstag, 3. März 2022:



12.00 Uhr HIGHNOON

Wordraps mit Nikolai & Günter Landa

Interview mit Georg Gschwandner



Freitag, 4. März 2022:



12.00 Uhr HIGHNOON (Wh.)



Samstag, 5. März 2022:



11.15 Uhr LIVE Stimmen nach SP 4

16.30 Uhr LIVE Stimmen vor dem Ziel



LIVE:

mixlr.com/rallye-radio-noir



Zum NACHHÖREN

(wenige Minuten nach Sendungsende):

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel





Fanzonen leicht auffindbar



Ab der B62 wird zwischen den Veranstaltungsgemeinden Neckenmarkt und Haschendorf jede Fanzone ausgeschildert.



Fast alle Fanzone sind mit Verpflegung und WC’s ausgestattet.



Zieldurchfahrt mit Siegerinterviews zu Fuß erreichbar



Von Fanzone 5 sind es nur 500 Meter bis zu Zieldurchfahrt.



Hier ist also ein bequemes erreichen von Fanzone zu Zieldurchfahrt zu Fuß am Ende der Veranstaltung garantiert!